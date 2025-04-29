«Северсталь» оптимизировала свои затраты на приобретение электроэнергии с помощью робота

«Инженерные изыскания» – компания, которая поставляет «Северстали» электроэнергию с оптового рынка (ОРЭМ) – внедрила программное обеспечение «Робот». ПО функционирует на базе ИТ-разработок и стало важным инструментом в автоматизации сложного и многоэтапного процесса, который ранее выполнялся вручную. Решение позволяет находить альтернативные внутренние резервы, чтобы не повышать сбытовую надбавку для предприятий группы. Благодаря этому удалось оптимизировать расходы и снизить себестоимость готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Данное RPA полностью исключило ручной труд при выполнении сверки данных по учету электроэнергии, согласованию объемов закупок, подписанию итоговых значений учета электронной цифровой подписью, а также по формированию отчетов по договорам на передачу электроэнергии и их направлению контрагентам. Применение «Робота» может быть как масштабировано в соответствии с последующим наращиванием производственных мощностей, так и кастомизировано для обеспечения сходных потребностей сторонних организаций, занимающихся оптовой закупкой энергоресурсов.

«Робот» был создан в периметре «Северстали». Эксперты по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов из «Северсталь – Центр Единого Сервиса» совместно с проектной командой заказчика провели комплексные обследование и анализ всех процессов, сопровождающих оптовую закупку электроэнергии и разработали методологию замещения высокорискового и трудозатратного из-за возможного влияния человеческого фактора ручного труда программным обеспечением. Непосредственная реализация решения и его ввод в эксплуатацию осуществлялись специалистам из ИТ-компании «Северсталь-инфоком». Разработка выполнена на платформе Sherpa RPA с использованием лицензии Unattended, что позволяет RPA работать в полностью автономном режиме. Для выполнения задач «Робот» интегрирован с другими корпоративными системами, включая программный комплекс «Энергосфера 8.0». Все его действия фиксируются в логах, что обеспечивает высокий уровень контроля и возможность оперативного реагирования на возможные сбои. По итогам введения в промышленную эксплуатацию RPA-решение «Робот» стало доступным в продуктовой линейке «Северсталь – Центр Единого Сервиса».

Юрий Измайлов, заместитель директора по работе на ОРЭМ компании «Инженерные изыскания»: «Экономический эффект от внедрения ПО «Робот», разработанного за два месяца, оценивается нами в 7 млн руб., что выводит его на точку безубыточности в течение трех месяцев. Помимо автоматизации рутинных операций, сокращения времени на выполнение задач, минимизации ошибок при сверке данных и повышения прозрачности и контроля за процессом в целом, «Робот» позволил ООО «Инженерные изыскания» улучшить коммерческую составляющую стоимости электроэнергии для клиентов и повысить свою конкурентоспособность среди энергосбытовых компаний. Полученные в ходе опытной и промышленной эксплуатации результаты работы RPA со 120 потребителями и объемами электроэнергии >3 млрд киловатт-часов наглядно демонстрируют его способность безошибочно обрабатывать 300+ документов в месяц, формировать по завершении всех этапов работ итоговый отчет и направлять его ответственным лицам. С учетом вышеперечисленных достоинств считаем «Робота» не только эффективным инструментом оптимизации бюджета, но и целесообразным для применения компаниями, осуществляющим закупку электроэнергии».