Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186641
ИКТ 14464
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26467
Персоны 80444
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Шевелев Андрей


СОБЫТИЯ


05.12.2025 В Центре ИИ НИУ ВШЭ упростили эксперименты в физике элементарных частиц 1
15.01.2016 Tele2 направит более миллиарда рублей на развитие услуг связи в Тверской области 2
10.11.2014 «Запсибкомбанк» запустил сервис дистанционного обслуживания для юридических лиц «ЗапСиб iNet» 1
02.06.2014 В Твери обсудят инвестиционную политику и меры по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Шевелев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Ростелеком 10299 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3108 1
Microsoft Corporation 25235 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2993 1
Парето-Принт - издательско-полиграфический комплекс 1 1
Яковлев и партнеры 3 1
Соболев и Партнеры 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3523 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12828 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4786 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73072 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6008 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4451 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4152 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4895 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21972 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9709 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 376 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12330 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12298 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8773 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5857 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25535 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28931 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13327 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 139 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 1
Актив - Рутокен Web 7 1
Журихин Павел 16 1
Носков Михаил 26 1
Агамирзян Игорь 74 1
Бескровный Владимир 8 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Яблонский Владимир 14 1
Дубинин Вадим 27 1
Хохлов Юрий 15 1
Фарукшин Тимур 26 1
Пономарев Илья 72 1
Сапельников Сергей 109 1
Хуснояров Фарит 17 1
Прянишников Николай 311 1
Фурсенко Андрей 128 1
Попов Алексей 337 1
Нарышкин Сергей 51 1
Солодухин Константин 119 1
Дергунова Ольга 120 1
Щеголев Игорь 698 1
Рейман Леонид 1058 1
Собянин Сергей 472 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Россия - РФ - Российская федерация 156678 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45673 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1331 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54970 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51228 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1949 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8363 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20361 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10521 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6662 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8110 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8236 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 1
НМГ - Медиалогия 34 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405059, в очереди разбора - 733291.
Создано именных указателей - 186641.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще