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Lotsia PLM



21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
15.05.2006 Прорыв: PLM замахнулись на популярность ERP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Lotsia PLM и организации, системы, технологии, персоны:

CIMdata 8 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
SAP SE 5279 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 16 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
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HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
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Dassault Systemes - Catia 79 1
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Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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