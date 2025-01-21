Lotsia PLM
|21.01.2025
|Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
|15.05.2006
|Прорыв: PLM замахнулись на популярность ERP 1
Lotsia PLM и организации, системы, технологии, персоны:
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