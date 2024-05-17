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«Аскон» открыла офис в Иркутске

Компания «Аскон» объявила об открытии регионального офиса в Иркутске. Он будет работать с заказчиками – промышленными предприятиями и организациями стройкомплекса Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Офис в Иркутске относится к интеграторскому бизнес-направлению компании и входит в состав регионального центра «Аскон-Сибирь».

Курс на технологический суверенитет во всех отраслях реального сектора экономики вызвал бурный рост сложных ИТ-проектов, требующих тесного взаимодействия заказчика и партнера по внедрению. С открытием нового офиса «Аскон» сможет оперативней реагировать на потребности заказчиков из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и укреплять рабочие взаимоотношения. Среди приоритетных задач: обеспечение полной поддержки жизненного цикла изделий заказчиков на базе отечественных цифровых платформ, замена иностранных CAD/CAM/CAE/PDM-систем среднего и тяжелого класса, внедрение технологии информационного моделирования (BIM-технологии) в гражданском и промышленном строительстве.

Еще одним направлением работы «Аскон-Иркутск» станет развитие образовательной программы, в частности, сотрудничество с ведущими вузами региона – Иркутским национальным исследовательским техническим университетом и Иркутским государственным университетом путей сообщения. Офис будет участвовать в организации образовательного центра технологии информационного моделирования в строительстве. Соглашение о его создании было подписано в 2023 г. правительством Иркутской области, Иркутским государственным университетом путей сообщения, компаниями «Аскон», Renga Software и «Байкал Телеком».

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Импортонезависимость

Анатолий Гуревич, генеральный директор «Аскон-Интеграционные решения», сказал: «Наша стратегия «всегда быть рядом с заказчиком» остается неизменной. В каждом промышленном центре, где есть потребность в современных инструментах проектирования, в поддержке информационных систем производства и строительства, работают специалисты «Аскон». С открытием офиса в Иркутске такая поддержка будет еще ближе и надежней».

Юлия Барышева, директор регионального центра «Аскон-Сибирь», сказала: «Рост промышленного производства в целом по региону, активный интерес предприятий к цифровизации, последовательный курс на импортозамещение привели нас к решению открыть в Иркутске полноценный офис. Наши сотрудники будут на месте консультировать заказчиков, сопровождать все этапы поставки и внедрения программного обеспечения».

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