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NCR SelfServ Checkout

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.03.2017 ВТБ24 оборудует свои офисы платежными терминалами-трансформерами 1
10.03.2017 «Лан АТМсервис» представила новое банкоматное оборудование NCR на Road Show 2017 5
03.03.2017 NCR расширяет серию банкоматов SelfServ 80 2
01.02.2017 NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла 2
27.10.2016 «ЛАН АТМсервис» представила решения для обеспечения безопасности банковских устройств самообслуживания 2
23.08.2016 Банки смогут демонстрировать технологические инновации с помощью NCR Innovation Experience Room 1
22.04.2014 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представили компактную систему видеонаблюдения для банкоматов 1
09.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России 1
11.04.2013 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» создали новое поколение систем видеонаблюдения для банкоматов   1
02.04.2013 Владимир Сологубов - Ритейл является инициатором и потребителем ИT-инноваций 1
11.03.2013 NCR анонсировала новые решения самообслуживания для розничной торговли 3

Публикаций - 12, упоминаний - 22

NCR SelfServ Checkout и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 4
Zebra Technologies 158 2
ЛУИС+ - LUIS+ 10 2
Samsung Electronics 11065 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
PayPal 671 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Defender 159 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Русский стандарт Банк 509 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 236 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Умные платформы 1988 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple Pay 519 1
Samsung Pay 296 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 1
Ланит - ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 1
Zebra SmartSense 5 1
Чулков Валерий 33 1
Филиппов Александр 15 1
Белов Алексей 28 1
Баранов Николай 4 1
Ветчинкин Денис 1 1
Сологубов Владимир 3 1
Clemens Stefan - Клеменс Штефан 1 1
Хоткин Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 1
США - Джорджия 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Javelin Strategy & Research 10 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
International Design Excellence Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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