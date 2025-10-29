Амурская библиотека внедрила технологии «Элар» для оцифровки региональной периодики

В Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского введён в эксплуатацию планетарный сканер «ЭларСкан A2-600РА», произведённый российской корпорацией «Элар». С его помощью библиотека продолжит системную оцифровку документов, в частности, наиболее востребованных изданий местной периодики, включая газеты «Амурская правда», «Амурский комсомолец» и печатные издания муниципальных образований области.

По словам заместителя директора библиотеки по социокультурной деятельности Наталии Ивановой, особую ценность представляет архив «Амурской правды». Постоянное обращение к оригиналам ускоряет их ветшание, поэтому перевод в цифровой формат позволит не только сохранить бумажные экземпляры, но и обеспечить широкий дистанционный доступ к информации. Электронные копии будут размещены в каталоге АОНБ, где пользователи смогут просматривать сканы онлайн и скачивать их для личного использования.

Амурская областная научная библиотека – крупнейший в регионе источник достоверной информации, значительная часть которой представлена краеведческими материалами. Доступ к оцифрованной местной периодике существенно упростит для пользователей поиск необходимых данных и расширит возможности исследователей и краеведов.

Планетарный сканер «ЭларСкан A2-600РА» оснащён моторизованной колыбелью с автоматической регулировкой высоты панелей и силы прижима оригинала к стеклу, что избавляет оператора от ручных настроек. Сменные плоское и V-образное прижимные стекла позволяют работать как с полностью раскрытыми, так и со сшитыми изданиями при раскрытии до 120 градусов. Оптический зум и трансформируемая колыбель обеспечивают точную подстройку под различные форматы до А2+ и высокое качество изображений при оцифровке книг, журналов и газет.

Вся линейка «ЭларСкан» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает соответствие современным требованиям информационной безопасности и гарантирует технологическую независимость процессов. Использование отечественных решений в архивной сфере способствует формированию устойчивой инфраструктуры доверенного хранения и развитию национальных цифровых архивов.

Разработки корпорации «Элар» образуют единую экосистему – от оцифровки бумажных документов и автоматизированной обработки данных до долговременного легитимного хранения цифровой информации.