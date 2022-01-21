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ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой маркировки пива и пивных напитков.

«Подписанное соглашение направлено на планомерное внедрение цифровой маркировки пива и пивных напитков и позволит совместными усилиями выработать максимально комфортные решения для бизнеса в процессе ее внедрения. Мы рады, что к нашему пилотному проекту присоединилась крупнейшая пивоваренная компания на рынке AB InBev Efes, и уверены в продуктивном сотрудничестве. На сегодняшний день в добровольном эксперименте приняли участие 192 компании, 103 из которых – производители. Кроме производителей, участвуют импортеры, логистические операторы, ритейлеры и предприятия HoReCa. В ходе эксперимента производители могут протестировать все процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке. Эксперимент носит добровольный характер, и перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для пилотного проекта по нанесению маркировки определяются участниками самостоятельно», – отметила руководитель товарной группы «Пиво» «Центра развития перспективных технологий» Яна Низамиди.

«Сотрудничество с ЦРПТ в рамках пилотного проекта по маркировке является важным шагом для поиска оптимального решения по интеграции системы и отлаживанию всех процессов до официального вступления законопроекта в силу. Мы планируем тестирование всей цепочки движения маркированного товара: от производства до кассы и рассчитываем на эффективное сотрудничество. В рамках обозначенных сроков нам будет необходимо протестировать оптимальное решение, которое не повлечет увеличения финальной стоимости продукта для потребителя и увеличения затрат, интегрировать системы прослеживания ЕГАИС и «Честный знак» по принципу единого окна, определить круг поставщиков оборудования, переоборудовать все заводы и найти решение по нанесению маркировки на все типы упаковки. Мы открыты к конструктивному диалогу и по завершении эксперимента надеемся верифицировать оптимальные сроки, комфортные для всех участников рынка», – сказал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

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Облака

Добровольный эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 г. и продлится до 31 августа 2022 г. В сентябре прошлого года к эксперименту также присоединились пивоваренные компании Heineken Russia и «Балтика».

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