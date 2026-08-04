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Приезжева Екатерина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Приезжева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
|Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
|Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
|FreePik 1837 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6266 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 1
|Дубин Михаил 50 2
|Волкова Вера 4 1
|Солодов Владимир 12 1
|Мамонтов Вячеслав 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166010 4
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1089 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
|Беларусь - Белоруссия 6284 1
|Ведомости 1462 1
|РИА Новости 1032 1
|Российская газета 290 1
|Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1478 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.