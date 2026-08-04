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Все категории 198922
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Приезжева Екатерина

СОБЫТИЯ


04.08.2026 «Не думать о каждом шаге»: российские инженеры представили электронный коленный модуль для людей после ампутации бедра 1
15.09.2023 В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры 1
27.07.2022 Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года 2
27.05.2021 ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Приезжева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 3
Data Matrix - Дата Матрикс 91 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3890 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Ассоциация производителей пива 3 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 785 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1373 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2910 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1674 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36151 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
FreePik 1837 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6266 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 1
Дубин Михаил 50 2
Волкова Вера 4 1
Солодов Владимир 12 1
Мамонтов Вячеслав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1089 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Беларусь - Белоруссия 6284 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 139 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4989 1
Экономический эффект 1341 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1514 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11302 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 1
Ведомости 1462 1
РИА Новости 1032 1
Российская газета 290 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1478 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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