Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169193
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25144
Персоны 72221
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Филатов Вадим



21.02.2025 Зарплаты в логистике в январе превзошли ожидания большинства работников 1
30.08.2024 Китайцы отказываются отгружать электронику в Россию без предоплаты, потому что банки заворачивают платежи 1
15.06.2023 ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo 1
18.05.2023 ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Филатов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 3
Evocargo - Эвокарго 22 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
АвтоГрузЭкс - Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов 1 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1654 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9800 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2080 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7917 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3032 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2950 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12590 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 562 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
FreePik 1030 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 1
Черкасов Алексей 1 1
Алексашов Игорь 4 1
Коптелов Павел 12 1
Гиниятов Рушан 1 1
Кизевич Екатерина 3 1
Дунаев Николай 1 1
Коптев Михаил 1 1
Нигметязянов Марсель 1 1
Баканов Дмитрий 32 1
Нигметзянов Марсель 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13344 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17131 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Канада 4892 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1238 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Франция - Марсель 56 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8662 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4036 1
Известия ИД 632 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще