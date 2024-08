Китайцы отказываются отгружать электронику в Россию без предоплаты, потому что банки заворачивают платежи

Ситуация с поставками электроники в Россию из Китая ухудшатся. После введения в августе нового пакета санкций поставщики начали отказываться отгружать товар без предоплаты, как делали это раньше для проверенных клиентов, потому что банк может заблокировать платеж.



Кредит доверия исчерпан

Ряд экспортеров приостановил поставки продукции в Россию без подтверждения оплаты, пишут «Известия» со слов президента Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс», совладелеца и заместитель директора логистической компании ПЭК Вадим Филатов.

Речь об продукции так называемого двойного назначения, куда входит электроника.

Компании, имеющие налаженные связи с китайскими контрагентами, раньше получали товары, используя кредит доверия, сказал вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Новичкам рынка без подтверждения оплаты товары не отправляют, а провести деньги все труднее, добавил эксперт.

Китайские банки заворачивают платежи

«Во многих китайских банках есть поручения максимально контролировать все входящие платежи», — утверждает основатель ГК G2R, эксперт в сфере международной торговли Рушан Гиниятов.

Ситуация с поставками электроники из Китая ухудшается

Бывают даже случаи, как утверждает генеральный директор компании Atvira Екатерина Кизевич, когда деньги возвращались за уже отгруженный товар, если не подтверждалась его «санкционная чистота».

«Наибольшее давление оказывается на поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей, — сказал изданию коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. — Это микрочипы и электронные компоненты; промышленное оборудование, станки, линии; компоненты для авиационной и космической промышленности; оборудование для связи и навигации».

Поставка гражданских изделий тоже может быть заблокирована «на всякий случай», по словам директора ООО ТСК «Строй-Арсенал» Алексея Черкасова. Что касается поставок летательных аппаратов или дронов, то российскому контрагенту часто нужно доказать, что эти изделия не будут применяться в военных целях, отметил он.

В среднем по рынку цены на логистику поднялись на 15%, подсчитали в «Скиф-Карго».

Новый пакет санкций

Китайские банки начали блокировать оплату поставок в Россию компонентов для производства электроники в апреле 2024 г. в следствие февральского потока дополнительных санкционных ограничений, введенных властями США, Евросоюза, Великобритании и Канады. Несколько крупнейших банков Китая тогда усилили контроль за платежами из России.

В августе CNews писал о введении США новых санкций против российских технологических и ИТ-компаний, а также иностранных граждан и организаций, по мнению американских властей, помогающих России обходить наложенные ограничения.

Санкционный список был значительно расширен и за счет китайских компаний, якобы поставляющих электронные компоненты в Россию. В него вошли Shanghai Techinital Materials, Smart Kit Technology, Siliborn Technology, YLH Electronics, Hongkong Chip Line, Hengye Tech, Electronic, Allchips, Fepood Electronics HK, Xin Quan Electronics, Jinhua Hairun Power Technology Co, Ace Era Co, Shenzhen Royo Technology, Qingdao Hehuixin International Trade, HK Cinty Co, Foshan Golden Age Motor Technology и Asia Material Solutions Company.