Китайские банки начали блокировать деньги за поставку в Россию электронных компонентов

Производители электроники начали получать письма от китайских поставщиков компонентов о том, что оплата от российского юрлица через китайские банки не проходит. Это результат вторичных западных санкций.



Оплата за компоненты не проходит через китайские банки

Китайские банки начали блокировать оплату поставок в Россию компонентов для производства электроники, выяснил «Коммерсант».

С конца марта российские партнеры начали получать письма от китайских поставщиков о том, что оплата от российского юрлица через китайские банки не проходит. Письма получают даже те, у кого заключены долгосрочные контракты.

Представители ИT-холдинга Fplus и основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин подтвердили изданию наличие проблем с оплатой поставок через китайские банки.

freepik Поставку китайских электронных компонентов в Россию значительно осложнили проблемы с переводом оплат от российских юридических лиц через банки Китая

Калинин считает, что в ситуацию должен вмешаться ЦБ России и договориться с китайской стороной. По его словам, с декабря 2023 г. азиатские финансовые структуры «не пропускали оплату товаров со стороны российских юрлиц на поставки готовой продукции» (компьютеры, СХД, серверы и др.), а с начала апреля возникли проблемы с компонентами и «кит-наборами», в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.

Что будет с российским производством электроники

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — сказал Калинин.

Проблема с поставками китайских компонентов из-за блокировки оплат через китайские банки «затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя», — мнение одного из собеседников издания.

Работа над организацией собственного производства в России тоже ведется. В интервью CNews замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что производители электронной компонентной базы получили бюджетные средства в качестве госсубсидий: «Поддержано 122 проекта на 118 млрд руб., плановая реализация должна составить не менее 95 млрд руб». Фактическая выручка уже достигла 732 млн руб., но на реализацию планов потребуется время. «Компании только-только заканчивают НИОКРы и переходят к коммерциализации своей продукции», — отметил Шпак.

Вторичные санкции

В феврале 2024 г. США, Евросоюз, Великобритания и Канада обрушили новый поток санкций на российские ИТ-компании. В том числе санкции США были введены против «Национальной системы платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd).

В новый пакет вошли также меры против десятков иностранных компаний из третьих стран, которые якобы помогают России обходить ограничения — вторичные санкции.

Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России, написали «Известия» в апреле 2024 г. Для одобрения трансакций они начали запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Запрашивается и другая информация, например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.

На фоне риска вторичных мер в Турции и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией. А платежи в Казахстан начали проходить с задержками в 2–3 недели.

ЦБ продолжает диалог с дружественными странами по поиску альтернативных решений для международных расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 10 апреля 2024 г в Госдуме. А еще в марте Президент подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы. Документ был опубликован 11 марта 2024 г. на официальном портале для публикации правовых актов.