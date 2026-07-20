Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Черкасов Алексей
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
|Цифровой отпечаток материала: ученые МФТИ создали алгоритм для определения идеального размера 3D-образца 1
|30.08.2024
|Китайцы отказываются отгружать электронику в Россию без предоплаты, потому что банки заворачивают платежи 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Черкасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
|АвтоГрузЭкс - Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов 1 1
|Постников Василий 9 1
|Филатов Вадим 4 1
|Кизевич Екатерина 3 1
|Дунаев Николай 1 1
|Коптев Михаил 1 1
|Зубов Андрей 1 1
|Гиниятов Рушан 1 1
|Известия ИД 770 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.