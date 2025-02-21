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Суринова Вера
|21.02.2025
|Зарплаты в логистике в январе превзошли ожидания большинства работников 1
Суринова Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
|Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
|Филатов Вадим 4 1
|Чернова Ольга 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 1
|Таджикистан - Республика 867 1
|Узбекистан - Республика 1748 1
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