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Чернова Ольга



21.02.2025 Зарплаты в логистике в январе превзошли ожидания большинства работников 1
19.09.2019 Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся 1
01.09.2015 МТС улучшил мобильный интернет в горах Адыгеи 1
16.07.2015 Мини-базовые станции МТС ускорят LTE в Ростовской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чернова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 2
VK - Mail.ru Group 3458 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Walt Disney Company 623 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3462 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7788 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3765 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9667 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1706 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10812 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8277 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3007 1
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 173 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1321 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5194 1
Кавказ - Лаго-Наки 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 327 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 395 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 1
Россия - УФО - Челябинская область 1229 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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