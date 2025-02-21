Зарплаты в логистике в январе превзошли ожидания большинства работников

В условиях заметной нехватки кадров по итогам прошлого года отрасль вошла в топ наиболее высокооплачиваемых. Тенденция продолжается и в этом году: в январе медианная зарплата обладателей почти всех логистических специальностей увеличивалась двузначными темпами. Причем зарплатные ожидания растут даже медленнее предлагаемого вознаграждения, свидетельствуют результаты исследования, проведенного hh.ru и ПЭК при участии компаний Major, Boxberry и «ЛогЛаб». Об этом CNews сообщили представители ПЭК.

В январе медианная ожидаемая зарплата в сегменте логистики выросла на 14% год к году, до 80 тыс. руб., а предлагаемая — увеличилась на 20%, до 112 тыс. руб.

Предложения по зарплатам в начале года превзошли ожидания обладателей шести логистических специальностей из девяти. Так, предлагаемый курьерам уровень оплаты труда в 2,5 раза превысил сумму, на которые они рассчитывали (медианная ожидаемая зарплата этой категории сотрудников в январе составила 60 тыс. руб., что на 86 тыс. ниже фактической). Водителям предлагали зарплату, превышающую ожидаемую в полтора раза, в реальном выражении — на 44 тыс. руб. к 93 тыс. руб., упаковщикам и комплектовщикам — на 29% выше уровня оплаты труда, на который они рассчитывали (их ожидаемые зарплаты составляли 60 тыс. руб.).

Зарплаты обладателей восьми логистических специальностей из девяти поднимались двузначными темпами. В тройку лидеров по приросту уровня оплаты труда в январе традиционно вошли курьеры и водители, заняв второе и, соответственно, третье место, уступив при этом только руководителям отдела логистики. Последним предлагали на треть больше, чем в январе прошлого года (+33%, 135 тыс. руб.), курьерам — на 30%, 146 тыс. руб., водителям — на 28% (137 тыс. руб.).

Курьеры, водители и руководители отдела логистики также вошли в тройку топовых специальностей по размеру предлагаемого уровня оплаты труда. Кроме того, лидерами по темпам прироста зарплат стали начальник склада 90,4 тыс. руб. (+14% год к году), менеджеры по логистике и ВЭД — 86,9 тыс. руб. (+15% год к году), упаковщики / комплектовщики — 76,6 тыс. руб. (+16% год к году), кладовщики — 70,6 тыс. руб. (+16% год к году), диспетчеры — 57,9 тыс. руб. (+16% год к году).

Индекс hh.ru, отражающий ситуацию с наймом, к январю снизился на 0,1 п.п. в сравнении с декабрем 2024 г., до 3,6 п.п, что говорит о наличии дефицита соискателей в логистической отрасли. Показатель отражает ситуацию с наймом и формируется из множества факторов, включая количество вакансий и число резюме: чем ниже значение по шкале от 1 до 12+ — тем негативнее ситуация для работодателя, и наоборот.

Хуже всего обстоит ситуация с кладовщиками (индекс 2,6). Наблюдается также заметный дефицит водителей (3,2), грузчиков (3,4) и курьеров (3,7). Умеренный уровень конкуренции есть среди упаковщиков / комплектовщиков (4,1) и диспетчеров (5,9), а также среди кандидатов на административные позиции — в частности, на должность менеджера по логистике и ВЭД (7,1) и руководителя склада (7,9). Крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места наблюдается только среди кандидатов на должность руководителя отдела логистики (23,1).

По прогнозам компаний, в этом году дефицит линейного персонала продолжит обостряться. Кроме того, в условиях роста спроса на логистические услуги увеличится нехватка опытных специалистов в области клиентского сервиса со знаниями в области экспедирования и ВЭД, подчеркнул директор по персоналу Major Cargo Service Максим Сафронов.

«Для привлечения сотрудников компании расширяют социальные пакеты, запускают новые образовательные проекты, вводят реферальные программы, переходят на новые модели графика и оплаты», — сказал совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

К началу этого года компания застраховала сотрудников по ДМС, запустила возможность самостоятельного выбора графика, компенсацию проезда персонала и их питания в рабочее время, а также расширила возможности обучения для сотрудников. Например, теперь каждый работник склада может пройти отбор, подготовку и повысить профессиональную квалификацию за счет компании — занятия проводятся на русском, узбекском и таджикском языках, сказал Вадим Филатов.

Методы удержания Boxberry опциональны и зависят от потребностей сотрудников. «Разработана гибкая система — одним предоставляем общежитие, другим — помогаем оформить документы на территории России, третьим — оплачиваем проезд и проживание (например, вахтовым работникам)», — сказала HR Business Partner производственного департамента Boxberry Ольга Чернова.

«ЛогЛаб» для повышения мотивации и вовсе перешла на сдельную модель оплаты труда складского персонала, что позволило повысить производительность, обрабатывая большие объемы меньшим количеством сотрудников, пояснила Вера Суринова, директор по персоналу компании. Вместе с тем средний уровень заработной платы в компании по итогам 2024-го года увеличился от 15%, в зависимости от подразделения. «Однако это сказалось на экономике «ЛогЛаб» лишь положительно, поскольку цикличность операций не увеличилась в пропорции к производительности труда».

В Major запустили реферальную программу, провели внешние обучающие мероприятия, в том числе для определения новых наставников, сказал Максим Сафронов, директор по персоналу компании. Для большего охвата кандидатов в этом году оператор планирует автоматизировать рекрутинг, запустить коммуникации с кандидатами из кадрового резерва, а также расширить взаимодействие с вузами по профильным специальностям.