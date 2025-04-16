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Эльман Бейбутов назначен на должность директора по развитию бизнеса UserGate

UserGate объявил о назначении на должность директора по развитию бизнеса UserGate Эльмана Бейбутова. В его зоне ответственности содействие масштабированию бизнеса компании, внедрение лучших мировых практик в области управления продуктовым портфелем, расширение экосистемы безопасности UserGate Summa. Об этом CNews сообщили представители

«UserGate уже имеет собственный портфель продуктов и услуг, объединенных в экосистему UserGate Summa. Я вижу огромный потенциал ее развития, а также роста бизнеса UserGate за счет умения слышать потребности клиентов и предлагать решения, следуя принципам построения настоящей кибербезопасности. В компании, благодаря стратегическому выбору в пользу экосистемного подхода созданы превосходные стартовые возможности для командной гонки за лидерство в таких нишах как WAF, SIEM, EDR и других, — сказал Эльман Бейбутов. — Мои спортивные увлечения в беговых марафонах и шоссейных велозаездах подсказывают аналогию с пелотонами и движением спортсменов в так называемой «пачке». Лидер «пачки» в случае с UserGate – это мощный флагманский продукт UserGate NGFW с наибольшим числом инсталляций, по следам которого «колесо в колесо» в интересах заказчиков мы будем продвигать вверх по турнирной сетке и остальные решения экосистемы UserGate Summa, включая ИБ услуги, сервисы, образовательные проекты».

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Эльман Бейбутов назначен на должность директора по развитию бизнеса UserGate

«UserGate реализуя выбранную бизнес-стратегию динамичной трансформации в экосистемного ИБ вендора с широким набором продуктов и услуг, предназначенных для комплексной защиты цифровой инфраструктуры наших действующих и потенциальных заказчиков, продолжает усиливать команду единомышленниками профессионалами, обладающими богатым опытом в необходимых для нас областях. Так и приход к нам Эльмана Бейбутова состоялся в нужное время и определен его внушительным бэкграундом и широким кругозором опытного создателя разветвленных архитектурных решений и экосистем как на стороне компаний-интеграторов, в прямом взаимодействии с пользователями, так и на стороне крупных отечественных и зарубежных ИБ вендоров, — сказал вице-президент по продажам и маркетингу UserGate Михаил Пеньковский.

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