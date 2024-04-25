За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции

В состав продуктового портфеля UserGate теперь входят не только решения, обеспечивающие безопасность сети и конечных устройств, а также средства обнаружения вторжений, но и услуги аудита и консалтинга, расследований кибер-инцидентов, а также центр мониторинга информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Кроме того, в рамках реализации стратегии долгосрочного развития компании, руководство объявило об открытии Технологической лаборатории UserGate, обособленной структуры, которая занимается разработкой и развитие перспективных технологий.

«Более 14 лет назад мы сознательно выбрали путь создания собственных технологических решений: самостоятельной разработки программных продуктов, проектирования и производства своих аппаратных платформ. В результате мы стали пионером отечественного NGFW-строения, создали собственную операционную систему, которая лежит в основе всей линейки наших продуктов и обеспечивает наиболее эффективную реализацию заложенного в них технологического потенциала. Сейчас мы с уверенность можем говорить о правильности выбранной нами стратегии», – заявил Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate.

«Нам удалось создать продукты, обладающие максимально возможной технологической независимостью и оптимальным сочетанием потребительских качеств, что обеспечило их высокую востребованность на рынке и, как следствие, наш коммерческий успех и возможность дальнейшего инвестирования в собственное развитие. Мы постоянно модернизируем существующие решения, расширяем продуктовую линейку и сферу наших компетенций, чтобы обеспечить наиболее полную защиту цифровой инфраструктуры наших заказчиков от всех возможных видов угроз, – сказал Дмитрий Курашев. – Да, не все всегда получается гладко и с первого раза. Но главное, что у нас есть цель, к которой мы стремимся, и мы точно знаем, как ее добиться. А доверие наших заказчиков вселяет в нас дополнительную уверенность в правильности того, что мы делаем».

За прошедший год компания UserGate выпустила два крупных обновления своей системы UGOS до версий 7.0 и 7.1, включила в состав продуктового портфеля решения UserGate SIEM и UserGate Client, представила технологию UserID, новый проприетарный движок системы обнаружения вторжений (IPS/СОВ), значительно расширила штат инженеров, разработчиков, аналитиков, специалистов по информационной безопасности и технической поддержке, вывела на качественно новый уровень работу Центра мониторинга и реагирования (Monitoring and Response Center, MRC), включив в состав представляемых услуг аудит и консалтинг, а также расследование инцидентов. Кроме того, компания построила и запустила в коммерческую эксплуатацию собственный центр мониторинга информационной безопасности – SOC (Security Operations Center), услуги которого будут представляться по облачной модели SOC-as-a-Service.

«Масштаб и амбиции компании уже не позволяют вести дела в привычном всем формате и требуют существенных изменений практически по всем направлениям. Мы планомерно внедряем лучшие мировые практики и опыт в разработку, присейл, продажи, техподдержку и маркетинг. Мы постоянно развиваем свои знания и умения, преобразуем внутренние процессы и процедуры, чтобы масштабирования нашего бизнеса проходило не только эффективно, но и максимально комфортно для наших заказчиков», – сказал Михаил Пеньковский, вице-президент по продажам и маркетингу UserGate.

«За долгие годы работы мы приобрели не только опыт разработки продуктов, но и, что, может быть, более важно, опыт внедрения наших продуктов у заказчиков. Тысячи реализованных проектов, компаний и организаций из самых разных отраслей экономики дают нам самое ценное – возможность получить обратную связь как основу для дальнейшей работы. Именно отзывы наших клиентов, их задачи и пожелания позволяют нам совершенствовать наши продукты. Приобретенные знания, а также способность их реализовать в серийном продукте, формирует лидерскую позицию. И мы целенаправленно движемся по этому пути», – сказал Иван Чернов, менеджер по развитию UserGate.

«Компания UserGate накопила огромным опыт в области развития продуктов и их оптимального применения для решения конкретных задач заказчиков по защите корпоративной инфраструктуры от актуальных киберугроз. Это очень важная часть экспертизы, которая реализуется и масштабируется продуктовым направлением. Однако мы решили пойти дальше и больше внимания уделить изучению глобального ландшафта, защите от сложных целенаправленных атак, для выявления которых нужна серьезная и выстроенная аналитическая работа. Мы значительно расширили деятельность нашего центра мониторинга и реагирования, включили в его состав новые направления и компетенции. Теперь мы можем предоставлять полноценные услуги аудита и консалтинга в области информационной безопасности, оказывать экспертное содействие в проведении расследований киберинцидентов, а уровень компетенции нашего SOC-а позволяет вывести его на уровень коммерческой эксплуатации и предоставлять полноценный сервис по облачной модели SOC-as-a-Service», – сказал Дмитрий Кузеванов, CISO, руководитель центра мониторинга и реагирования UserGate.

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UserGate — российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, который обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании с использованием эффективных инструментов и методик разработки. Компания проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.