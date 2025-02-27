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«Платформикс» помогла грузоперевозчику защитить дата-центры с помощью решений UserGate

Системный интегратор «Платформикс» перевел дата-центры логистического оператора на межсетевые экраны российского вендора UserGate. Решение сочетает высокий уровень безопасности и эффективную поддержку работоспособности сервисов при высоких нагрузках.

Компания-заказчик занимается организацией грузоперевозок на территории России и за рубежом. Филиальная сеть компании насчитывает несколько сотен отделений в России и других странах.

Заказчику необходимо было перейти с решения западного вендора на санкционно независимый межсетевой экран. Эксперты «Платформикс» сравнили функциональные возможности оборудования различных производителей и помогли заказчику выбрать оптимальное для его задач — производства российской компании UserGate.

В проекте были использованы: корпоративный межсетевой экран UserGate F8000; комплексное решение для анализа данных UserGate Log Analyzer.

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Цифровизация

Николай Затерюкин, руководитель группы сетевой безопасности «Платформикс», сказал: «У компании-заказчика крупная сеть филиалов, большое количество франчайзи и подрядчиков, которые используют их информационные системы. С одной стороны, чрезвычайно высокая нагрузка на дата-центры. С другой стороны, специфика территориально-распределенной структуры, при которой в периметр имеют доступ внешние контрагенты, предъявляет строгие требования к информационной безопасности. Решения UserGate оптимально соответствуют этим критериям, сочетая высокий уровень безопасности и эффективную поддержку работоспособности сервисов при высоких нагрузках».

Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate, отметила: «Мы рады, что решения UserGate в сегменте «Средства защиты сетей» могут служить достойной альтернативой ведущим мировым производителям и обеспечить безопасность сложной, высоконагруженной, геораспределенной инфраструктуры заказчика. Наш продуктовый портфель включает в себя не только технологически независимые сетевые решения, но и широкий спектр услуг информационной безопасности: от аудита и консалтинга, до центра мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности. Подобный комплексный подход позволяет реализовать всестороннюю защиту и обеспечивает минимизацию точек отказа».

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