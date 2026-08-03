АppSec Solutions выпустила обновление платформы AppSec.Hub

AppSec Solutions, российский разработчик решений в области кибербезопасности, объявляет о выходе крупного обновления платформы управления безопасной разработкой AppSec.Hub. Релиз направлен на повышение эффективности взаимодействия с инструментами анализа безопасности и предоставление пользователям большей гибкости при настройке процессов DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители АppSec Solutions.

Ключевая задача AppSec.Hub — устранять противоречия между скоростью выпуска цифровых продуктов и требованиями кибербезопасности. Обновленная версия приложения заметно расширяет экосистему интеграций и оптимизирует механизмы контроля качества кода. Команда платформы сфокусировалась на поддержке современных релизов инструментов сканирования и повышении качества данных, поступающих в AppSec.Hub.

«Обновление делает AppSec.Hub еще более мощным инструментом для оркестрации DevSecOps-процессов. Мы стремимся к тому, чтобы наши пользователи могли бесшовно интегрировать лучшие решения по ИБ в свой CI/CD, не замедляя при этом цикл разработки и сохраняя полный контроль над безопасностью своих продуктов», — сказали в команде разработки AppSec.Hub.

В обновлении расширена совместимость AppSec.Hub с наиболее востребованными инструментами анализа кода: обновлена интеграция с Solar appScreener до версии 3.16 с поддержкой ИИ-модуля для автоматизации триажа уязвимостей, добавлена функция исключения файлов и папок через формат .gitignore в PT Application Inspector, обеспечена поддержка актуальной версии PT BlackBox 3.2. Кроме того, улучшена работа с Aqua Security (автоматическое использование CVSS v2 при отсутствии CVSS v3 от сканера) и YouTrack (ускоренная синхронизация дефектов и автоматическая активация новых конфигураций).

В новой версии оптимизирована работа внутренних продуктов экосистемы AppSec.Track и AppSec.Wave — обновлены интеграции, ускорен импорт данных и добавлена выгрузка отчётов по отдельным веткам и проектам. В частности, выбор режимов «информирование» и «блокирование» теперь доступен на всех уровнях иерархии, от компании до конкретного пайплайна, что позволяет точечно настраивать политики безопасности без остановки разработки. Добавлен фильтр по автору изменения статуса и сняты ограничения на смену триажа для уязвимостей, поступающих из внешних инструментов. Внедрили и интуитивный онбординг: подключение организаций теперь выполняется по названию, а карточки сканов дополнены прямыми ссылками на отчеты инструментов анализа.

Обновление позволяет существенно сократить время и затраты на внедрение DevSecOps, а управление безопасной разработкой делает более прогнозируемым.