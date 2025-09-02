Разделы

Swordfish Security AppSec Wave


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 AppSec Solutions выпустили скоростной отечественный SAST-анализатор 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 31 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2145 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 61 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3891 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 107 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 337 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7961 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 358 1
Swordfish Security - AppSec CoPilot 5 1
C/C++ - Язык программирования 818 1
Ruby - Язык программирования 154 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1068 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4974 1
JavaScript - JS - язык программирования 1291 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 625 1
Oracle Java - язык программирования 3283 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384330, в очереди разбора - 731568.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

