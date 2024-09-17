AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке

AppSec Solutions, российский разработчик DevSecOps-решений и интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» заключили партнерское соглашение. Главная задача сотрудничества – предложить российскому бизнесу продукты для безопасной разработки программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

В числе предлагаемых для дистрибуции решений четыре продукта AppSec Solutions – платформа анализа защищенности мобильных приложений Стингрей, платформа управления безопасной разработкой ПО AppSec Hub, сервис предотвращения атак на цепочку поставок ПО AppSec Track и платформа для управления исходным кодом и разработки защищенных программ AppSec Code.

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка безопасной разработки по итогам 2022 г. составил около 8,25 млрд руб., а в 2023 г. достиг 9,84-12,32 млрд руб. Кроме того, ЦСР прогнозирует, что к 2027 г. объем рынка DevSecOps-решений может составить 17,75 млрд руб., увеличившись почти в два раза, а по самым оптимистичным прогнозам – 60 млрд руб.

Динамика развития российского рынка безопасной разработки определяется несколькими важнейшими особенностями: ростом ИТ-отрасли в целом, исчезновением иностранных поставщиков ПО и увеличением числа кибератак на бизнес и государственные организации. Эти факторы мотивируют разработчиков ПО минимизировать кибер-риски еще на стадии написания кода.

«На фоне растущих киберугроз компаниям как никогда важно совершить переход от DevOps к DevSecOps – внедрять процессы безопасности на всех этапах разработки программного обеспечения. Мы уверены, что благодаря большому опыту работы и технологическим ресурсам “Кросс технолоджис”, нам удастся представить продукты AppSec Solutions в новых индустриях», – сказал директор по работе с партнерами компании AppSec Solutions Владислав Фефелов.

«Безопасная разработка – один из ключевых трендов сегодня. Многие компании понимают, что гораздо проще и нередко дешевле защитить свои ИТ-системы на этапе разработки, чем столкнуться с серьезными уязвимостями и кибер-угрозами в будущем. У нас большой опыт внедрения таких продуктов в крупных компаниях и мы уверены, что решения от наших коллег из AppSec Solutions будут востребованы рынком», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.