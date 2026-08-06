Разделы

Безопасность Искусственный интеллект
|

AppSec Solutions разработали систему, которая решает проблему скрытых угроз в ML-моделях

AppSec Solutions добавила в платформу AppSec.Track проверку ML-моделей из публичных репозиториев. AppSec.Track стала первым российским решением, которое позволяет анализировать модели из Hugging Face до их попадания в корпоративную инфраструктуру и предотвращать выполнение потенциально вредоносного кода на рабочих станциях разработчиков и в CI/CD-конвейерах.

При запросе модели из Hugging Face через корпоративный репозиторий она автоматически помещается в «карантин» — изолированную среду, где проходит анализ без запуска. После завершения проверки AppSec.Track определяет, можно ли использовать модель в корпоративной среде.

Помимо самой модели, платформа проверяет библиотеки и зависимости, необходимые для ее работы. Для этого используется собственная база данных уязвимостей, которая охватывает основные экосистемы распространения программных компонентов, включая PyPI, npm, Maven, NuGet, а также специализированные ML-репозитории. На этапе сборки AppSec.Track формирует SBOM (список компонентов ПО) и автоматически проверяет их на наличие известных рисков.

«Модели из публичных хабов распространяются в сериализованных форматах, которые при загрузке способны выполнить произвольный код на машине разработчика или прямо в CI. Достаточно один раз подтянуть заражённую модель, чтобы злоумышленник получил доступ к среде. Классический сканер зависимостей такую угрозу не видит: вредонос спрятан внутри самого файла модели, а не в списке пакетов. Правильный ответ индустрии — переезд на safetensors. Этот формат по своей конструкции не хранит исполняемый код. Но пока значительная часть публичных хабов лежит в pickle, необходим механизм предварительной проверки. Поэтому мы разделили тестирования на два этапа: на входе в контур модель разбирается изнутри и дальше не пересканируется, а на сборке её окружение контролируется по SBOM через наш фид», — сказал Михаил Макаров, руководитель продукта AppSec.Track.

Ранее в AppSec.Track появилась интеграция с MCP (Model Context Protocol), которая позволяет ИИ-ассистентам в среде разработки напрямую обращаться к платформе. Разработчики могут проверять сторонние open-source-компоненты, выявлять уязвимости, а также находить несуществующие и вредоносные пакеты прямо в диалоге с ИИ-ассистентом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Обзор: Российские программно-аппаратные комплексы (ПАК) 2026

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще