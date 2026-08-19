Экономия выходит боком. Популярные в России дешевые смартфоны на Android можно взломать всего одним звонком. Уязвим каждый седьмой мобильник в мире

Недорогие Android-смартфоны на процессорах Unisoc подвержены опасной уязвимости – получить полный доступ к ядру системы можно при помощи всего одного звонка. Проблема касается каждого седьмого смартфона в мире, и россияне тоже в опасности – уязвимость выявлена сразу на нескольких популярных в стране моделях, в том числе от крупных брендов. Чипы Unisoc стоят в каждом седьмом смартфоне в мире.

Экономия на безопасности

Дешевые Android-смартфоны начального уровня таят в себе уязвимость, позволяющую взломать их при помощи всего одного видеозвонка. Как пишет портал The Hacker News, проблема затрагивает мобильники на процессорах компании Unisoc, а сама уязвимость получила название Unisoc VoLTE Video Call Exploit Chain.

Unisoc – китайский разработчик мобильных процессоров. Ранее он назывался Spreadrtum и получил репутацию компании, которая выпускает чипы только для недорогих устройств. Сменой названия вендор пытался разрушить этот стереотип, однако ребрендинг произошел в 2018 г., но за восемь лет не вышло ни одного флагманского смартфона на чипе этой компании.

Тем не менее, за счет широкой популярности недорогих Android-смартфонов и почти полному отсутствию в этом сегменте современных чипов Qualcomm, Samsung и даже MediaTek компании Unisoc удалось захватить значительную часть рынка. По итогам I квартала 2026 г. она удерживала 14-процентную его долю, тем самым находясь на четвертом месте среди крупнейших поставщиков мобильных CPU (данные Counterpoint Research). Иными словами, ее процессор установлен приблизительно в каждом седьмом смартфоне в мире.

Если я закрою глаза, меня никто не увидит

Свет на проблему в мобильниках на процессорах этой компании пролили ИБ-специалисты из SSD Secure Disclosure. Они опубликовали в Сети цепочку эксплойтов, позволяющую получить полный доступ к ядру Android на устройствах с прошивкой модема Unisoc через видеозвонок.

Фото: mammela / Pixabay Поводов отвечать на звонки от незнакомцев на Android стало еще меньше

Саму уязвимость в марте 2026 г. нашел ИБ-эксперт под псевдонимом 0x50594d. Однако ни тогда, ни сейчас Unisoc не отреагировала на сообщения специалистов – патча, устраняющего уязвимость, нет до сих пор. В SSD Secure Disclosure отдельно отмечают, что в компании игнорируют все их попытки выйти на связь с ней. «Мы пытались связаться с поставщиком по нескольким каналам (электронная почта и LinkedIn (заблокированная в России соцсеть – прим. CNews)), но не получили никакого ответа», – говорится в сообщении SSD Secure Disclosure.

Россияне в опасности

В марте 2026 г. 0x50594d не только выявил брешь, но и показал, как можно использовать ее на смартфоне Realme C33 с процессором Unisoc T612. Этот аппарат продавался во многих странах мира, в том числе и в России – как сообщал CNews, на российском рынке он появился в ноябре 2022 г. и на старте продаж стоил от 10 тыс. руб. за самую базовую комплектацию. Согласно сайту ритейлера DNS, к 19 августа 2026 г. его продажи в России были прекращены.

Эксперты SSD Secure Disclosure протестировали еще несколько смартфонов на чипах Unisoc и подтвердили наличие в них уязвимости. К примеру, они нашли ее в мобильнике Motorola E13 (процессор Т606) с патчем безопасности от 1 февраля 2025 г., а также на Xiaomi Redmi A5 (процессор T7250), система безопасности которого была обновлена 1 января 2026 г.

К моменту выхода материала Redmi A5 стоил в России около 9000 руб. и пользовался невероятной популярностью среди россиян. Как сообщал CNews, по итогам I квартала 2026 г. по количеству проданных копий он занял сразу второе и третье места – на втором была базовая версия с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM, а замкнула топ-3 модификация с 4/128 ГБ.

Может, все не так плохо

Доказавшие факт наличия уязвимости специалисты проводили свои эксперименты в частной 4G-сети на смартфонах с заранее полученным root-доступом, дающим неограниченные возможности использования устройства. На фоне этого возникает вероятность, что вероятность успешной эксплуатации бреши на пользовательских устройствах не так уж и велика.

Во-первых, специалисты не тестировали атаку в коммерческих сотовых сетях – то есть тех, к которым подключены миллиарды абонентов по всему миру. Во-вторых, получить root-доступ на современно смартфоне, особенно если он произведен Xiaomi, очень непросто – компании намеренно и регулярно усложняют этот процесс.

Но опасность по-прежнему сохраняется. Unisoc пока не ответила на сообщения ИБ-экспертов и в принципе никак не прокомментировала ситуацию. К тому же эксплойт для уязвимости теперь лежит в свободном доступе, так что каждый желающий теперь может попытаться взломать мобильник на чипе Unisoc, подключенный к общедоступной LTE-сети.