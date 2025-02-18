AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества

AppSec Solutions, российская экосистема решений DevSecOps, и «Айтуби», системный интегратор в области информационной безопасности и сетевых технологий, подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Айтуби» будет использовать в технологических проектах для своих клиентов продукты AppSec Solutions для управления процессом безопасной разработки ПО. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Компания «Айтуби» пополнила перечень услуг решениями AppSec Solutions для создания защищенных приложений. В экосистему AppSec Solutions входят продукты DevSecOps: AppSec.Hub – безопасная разработка ASPM-класса; «Стингрей» – автоматизированный анализ защищенности мобильных приложений (MAST); AppSec.Track – предотвращение атак на цепочку поставок ПО через компоненты с открытым исходным кодом (OSA/SCA); AppSec.Code – продукт для управления исходным кодом и разработки защищенного ПО (SCM); AppSec.CoPilot — нейро-инженер для анализа данных сканирований на основе искусственного интеллекта (ИИ-ассистент).

Интегрированные решения AppSec Solutions будут применяться для управления процессом безопасной разработки программного обеспечения, выявления и устранения критических уязвимостей и предотвращения кибератак.

«По оценке ЦСР, объем российского рынка DevSecOps может достичь 60 млрд руб. к 2027 г. Такая тенденция объясняется ростом числа кибератак, формированием технологической независимости и необходимостью соответствовать требованиям регуляторов. AppSec Solutions предлагает уникальную экосистему продуктов для разработки защищенного ПО. Уверены, что партнерство с «Айтуби» позволит нам успешно интегрировать эффективные DevSecOps-решения в технологические проекты множества российских компаний», – сказал Владислав Фефелов, директор по работе с партнерами AppSec Solutions.

«Не являясь новыми на рынке, практики DevOps / DevSecOps продолжают оставаться для многих Заказчиков сложной темой, зачастую просто "черным ящиком". Необходимость качественного и эффективного импортозамещения в этой области без потери привычного функционала в том числе осложняет ситуацию. В этой связи мы рады объявить о партнерстве со зрелым отечественным игроком этого рынка, присутствовавшего и разрабатывающего свои продукты задолго до тренда. Отдельно стоит отметить, что AppSec Solutions предлагает не одно решение, а экосистему продуктов, что позволит нам полноценно закрывать практически все задачи и потребности Заказчиков в проектах этой сферы, не применяя сложный мультивендорный подход», – отметил Андрей Кузьмичев, технический директор «Айтуби».