iTProtect и AppSec Solutions объединяют экспертизу для защиты приложений и искусственного интеллекта

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect заключил партнерское соглашение с компанией AppSec Solutions — разработчиком экосистемы решений для безопасной разработки программного обеспечения (DevSecOps) и ИИ. Сотрудничество компаний позволит заказчикам iTProtect получить доступ к полному циклу DevSecOps и продуктам для анализа защищенности ИИ-моделей. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Современная разработка ПО сталкивается с двумя разнонаправленными трендами: необходимость ускорения выпуска новых версий приложений и ужесточение требований к их безопасности. Регуляторы обязывают объекты КИИ, включая финансовые, промышленные, ИТ-компании и иные, внедрять процессы безопасной разработки, а количество атак на цепочки поставок ПО растет год от года. При этом уязвимости необходимо выявлять на самых ранних этапах, не замедляя при этом цикл разработки.

Параллельно с этими трендами активно растет применение ИИ-моделей и агентов в корпоративном секторе, для защиты которых недостаточно традиционных методов.

Экосистема AppSec Solutions предоставляя единую платформу для управления безопасностью на всех этапах жизненного цикла приложений, в том числе с применением ИИ. В состав экосистемы входят: анализатор исходного кода со встроенной функцией ИИ-анализа исходного кода по MCP AppSec.Wave, платформа безопасной разработки ASPM-класса AppSec.Hub для оркестрации и аналитки DevSecOps-процессов; решение для предотвращения атак на цепочку поставок ПО AppSec.Track; продукт для управления исходным кодом и безопасной разработки AppSec.Code; инструмент для автоматизированного анализа защищенности мобильных приложений AppSec.Sting и защиты от обратного реверс-инжиниринга AppSec.Cryptex, шлюз безопасности для систем с искусственными интеллектом AppSec.AIGate и сканер обнаружения уязвимостей для защиты данных и моделей машинного обучения AppSec.GenAi.

Продукты AppSec Solutions входят в реестр отечественного программного обеспечения, вендор имеет лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Решения вендора уже используют российские компании из банковского, телекоммуникационного, логистического секторов, промышленности, онлайн-ритейла, а также девелоперские компании и страховые организации. Платформа зарегистрирована в репозитории ИТ-решений Ассоциации ФинТех (АФТ) для финансовой отрасли.

«В партнерстве с iTProtect мы сможем предлагать заказчикам одни из лучших инструментов на рынке безопасной разработки и защищенного ИИ, что позволит им построить надежные процессы DevSecOps и AI Sercurity, адаптированные под конкретную инфраструктуру и требования регуляторов. AppSec Solutions предлагает одну из самых полных экосистем на российском рынке, закрывающую практически все задачи управления безопасностью приложений — от анализа исходного кода до оркестрации процессов с помощью ASPM. Уверен, что глубокая экспертиза команды iTProtect в построении комплексных систем безопасности дополнит наши технологические решения, и вместе мы поможем бизнесу перейти от реактивной защиты к проактивной безопасной разработки», — сказал директор по развитию бизнеса AppSec Solutions Владислав Фефелов.

«Мы видим растущий запрос со стороны заказчиков на внедрение DevSecOps-практик и защиту корпоративного ИИ. Компаниям нужно не только выбрать подходящие инструменты, но и обучить команды, внедрить безопасность в существующие CI/CD-пайплайны. Мы рады дополнить наш портфель решений продуктами AppSec Solutions и предложить клиентам комплексный подход к защите приложений, который соответствует как требованиям регуляторов, так и современным стандартам разработки», — сказал Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса iTProtect.