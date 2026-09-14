Разделы

ПО Импортонезависимость
|

AppSec Solutions представила российское хранилище артефактов разработки

В России появилось собственное корпоративное хранилище бинарных артефактов — AppSec.Registry от вендора AppSec Solutions. Это критический элемент инфраструктуры разработки, который до сих пор оставался за иностранными продуктами: именно в артефактории хранятся все зависимости, сборки и Docker-образы, без которых не собирается ни одно современное приложение. Продукт спроектирован с учётом преемственности решений - команды переходят на него без переписывания CI/CD-скриптов и без потери накопленных данных. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

До сих пор большинство российских компаний применяли для этих задач бесплатные open-source-версии Однако с 2025 г. на них были введены жесткие лимиты, а лицензии на коммерческую версию компаниям из России не продаются. AppSec.Registry позволяет разработке «переехать» в российскую систему из реестра отечественного ПО и снять риски замещения зарубежных решений, без потери в функционале.

«Российский рынок сегодня - одна из главных целей атак через open-source-зависимости. Поэтому собственный артефакторий - базовое требование для любой организации. Как минимум он дает единый “источник истины”, куда складываются все сборки и артефакты, как максимум - закрывает периметр безопасности», - сказал Данил Балавнев, руководитель продукта AppSec.Registry компании AppSec Solutions.

Ключевые возможности AppSec.Registry

22 типа репозиториев - npm, Maven, PyPI, Docker, Helm, Cargo, Go, NuGet, Conda, HuggingFace, Git LFS, P2, Swift, Terraform и другие форматы, покрывающие разработку практически на любом языке программирования, включая хранение ML-моделей.

Три модели работы репозиториев - Hosted (собственное хранение артефактов), Proxy (кэширующий шлюз к внешним публичным реестрам с локальным кешем, ускоряющим сборки) и Group (объединение нескольких репозиториев в единую точку доступа для команд).

Корпоративный функционал уровня Pro в базовой поставке - гибкая ролевая модель доступа, контент-селекторы, маршрутизация запросов, управление квотами, аудит действий, репликация данных, отказоустойчивый кластерный режим (HA), импорт и экспорт данных для миграции и резервирования.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Безопасность цепочки поставок ПО - глубокая интеграция с AppSec.Track: артефакторий автоматически блокирует скачивание уязвимых и вредоносных пакетов, обеспечивая централизованный контроль зависимостей на уровне всей организации.

Соответствие требованиям российских регуляторов - работа на отечественных операционных системах (Astra Linux, «Базальт»), продукт входит в реестр отечественного ПО.

Готовность к интеграции в существующий ландшафт - SSO (Keycloak, Active Directory, SAML, OAuth 2.0), REST API со Swagger-документацией, совместимость с CI/CD-инструментами (GitLab, GitHub, Jenkins) и средами разработки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ контейнеризации

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

С помощью американского ИИ хуситы строят ракеты, которыми обстреливают США и их союзников

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Больше никакой Америки. Международный уголовный суд полностью отказывается от ИТ-сервисов из США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще