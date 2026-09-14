AppSec Solutions представила российское хранилище артефактов разработки

В России появилось собственное корпоративное хранилище бинарных артефактов — AppSec.Registry от вендора AppSec Solutions. Это критический элемент инфраструктуры разработки, который до сих пор оставался за иностранными продуктами: именно в артефактории хранятся все зависимости, сборки и Docker-образы, без которых не собирается ни одно современное приложение. Продукт спроектирован с учётом преемственности решений - команды переходят на него без переписывания CI/CD-скриптов и без потери накопленных данных. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

До сих пор большинство российских компаний применяли для этих задач бесплатные open-source-версии Однако с 2025 г. на них были введены жесткие лимиты, а лицензии на коммерческую версию компаниям из России не продаются. AppSec.Registry позволяет разработке «переехать» в российскую систему из реестра отечественного ПО и снять риски замещения зарубежных решений, без потери в функционале.

«Российский рынок сегодня - одна из главных целей атак через open-source-зависимости. Поэтому собственный артефакторий - базовое требование для любой организации. Как минимум он дает единый “источник истины”, куда складываются все сборки и артефакты, как максимум - закрывает периметр безопасности», - сказал Данил Балавнев, руководитель продукта AppSec.Registry компании AppSec Solutions.

Ключевые возможности AppSec.Registry

22 типа репозиториев - npm, Maven, PyPI, Docker, Helm, Cargo, Go, NuGet, Conda, HuggingFace, Git LFS, P2, Swift, Terraform и другие форматы, покрывающие разработку практически на любом языке программирования, включая хранение ML-моделей.

Три модели работы репозиториев - Hosted (собственное хранение артефактов), Proxy (кэширующий шлюз к внешним публичным реестрам с локальным кешем, ускоряющим сборки) и Group (объединение нескольких репозиториев в единую точку доступа для команд).

Корпоративный функционал уровня Pro в базовой поставке - гибкая ролевая модель доступа, контент-селекторы, маршрутизация запросов, управление квотами, аудит действий, репликация данных, отказоустойчивый кластерный режим (HA), импорт и экспорт данных для миграции и резервирования.

Безопасность цепочки поставок ПО - глубокая интеграция с AppSec.Track: артефакторий автоматически блокирует скачивание уязвимых и вредоносных пакетов, обеспечивая централизованный контроль зависимостей на уровне всей организации.

Соответствие требованиям российских регуляторов - работа на отечественных операционных системах (Astra Linux, «Базальт»), продукт входит в реестр отечественного ПО.

Готовность к интеграции в существующий ландшафт - SSO (Keycloak, Active Directory, SAML, OAuth 2.0), REST API со Swagger-документацией, совместимость с CI/CD-инструментами (GitLab, GitHub, Jenkins) и средами разработки.