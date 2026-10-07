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Дружинин Егор

СОБЫТИЯ


07.10.2026 В России предложили создать доверенную чиплетную платформу для высоконагруженных вычислений 1
31.08.2017 В «Одноклассниках» запустили карту Москвы с видеоэкскурсиями звезд 1
24.06.2011 РСК анонсирует энергоэффективное решение для HPC с жидкостным охлаждением 1
05.04.2010 «РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дружинин Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12874 2
РСК ГК - СКИФ 24 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 764 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2904 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13120 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22816 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1856 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1401 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1271 1
Управляемость - Manageability 2354 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1019 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3107 1
Маршрутизация - Routing 631 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5086 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2270 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1677 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18291 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3832 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27171 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2516 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1215 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Intel Xeon X 14 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
Apple iOS 8658 1
Google Android 15375 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Intel Sandy Bridge 145 1
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Бахрушин Алексей 1 1
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Будина Ольга 1 1
Сотникова Аделина 1 1
Лисовец Владислав 3 1
Гармаш Сергей 2 1
Абрамов Сергей 76 1
Федоров Сергей 16 1
Сергунина Наталья 375 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 2
Германия - Гамбург 185 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14864 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3422 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6825 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 710 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3404 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7706 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5833 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4615 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 138 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАН - Российская академия наук 2144 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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