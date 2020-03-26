Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля

Всероссийский цифровой диктант 2020, организаторами которого являются РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, пройдет с 28 марта по 11 апреля 2020 г. в онлайн-формате при поддержке Координационного центра доменов RU и РФ. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения. Также впервые будет проверено знание инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

«Результаты прошлого года показали, насколько высок интерес населения к Цифровому диктанту, а также, что для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции. Поэтому по результатам Цифрового диктанта все участники получат личные рекомендации, с помощью которых смогут определить свои точки роста и заполнить пробелы в знаниях. В этом году мы надеемся увеличить нашу аудиторию и дать возможность еще большему количеству людей проверить себя», – сказал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Цифровой диктант разделен на четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий – кибербезопасности, четвертый – инновационным технологиям. Пройдя тестирование, участники смогут не только проверить свои навыки в этих областях, но и выявить вопросы, требующие более глубокого изучения, а также повысить знания с помощью обучающих материалов, представленных на сайте. В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14–17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7–13 лет), который был подготовлен при поддержке Кружкового движения НТИ, «Лаборатории Касперского» и образовательной онлайн-платформы «Учи.ру».

«Как показало ежегодное исследование Microsoft DCI, в 2019 г. 79% россиян подверглись онлайн-рискам, что на 5% больше, чем в 2018 г. Цифровой диктант призван улучшить эту ситуацию, так как его цель – не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в интернет-среде, – отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – Нам важно, чтобы как можно больше россиян понимали, как грамотно пользоваться технологиями и не подвергаться рискам. В прошлом году в диктанте приняло участие почти 40 тыс. человек. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году эта цифра стала больше».

«В 2019 г. отмечалось 25-летие домена .RU и Рунета, тогда Координационный центр поддержал проведение первого Цифрового диктанта, многие вопросы которого были посвящены истории российского интернета. Опыт оказался успешным. В этом году у нас новый юбилей – 10-летие отмечает другой российский национальный домен .РФ. Поэтому в новом Цифровом диктанте будут вопросы о кириллических доменных именах. Кроме того, на сайте проекта мы размещаем опрос, касающийся универсального принятия многоязычных доменов и адресов электронной почты. Этой темой КЦ занимается уже не первый год, и мы очень рассчитываем на поддержку наших пользователей и их активное участие в опросе. Это ускорит внедрение адресов электронной почты в домене .РФ, чего с нетерпением ожидают многие администраторы кириллических доменных имен», – сказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами акции выступили: «Лаборатория Касперского», «Почта России», РАЭК, Tiktok, Департамент информационных технологий города Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, сеть «Точек кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. Инфопартнерами стали: «Российская газета», «Комсомольская Правда», Lenta.ru, Gazeta.ru, портал «Цифровая грамотность», Российская государственная библиотека для молодежи, просветительский проект «Курилка Гутенберга», «Нетология», Ru-Center, образовательная компания Maximum Education, НТИ Кружковое движение, интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру».