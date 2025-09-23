Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шушлина Наталья
УПОМИНАНИЯ
|23.09.2025
|«Ростелеком» и Соцфонд дополнили «Азбуку интернета» новыми уроками об умных устройствах 1
|11.03.2025
|«Ростелеком» и Соцфонд разработали для пенсионеров пособие по работе с искусственным интеллектом 1
Шушлина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10131 2
|СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 159 1
|VK - Яндекс.Дзен 215 1
