«Ростелеком» и Соцфонд разработали для пенсионеров пособие по работе с искусственным интеллектом

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) выпустили новый модуль программы «Азбука интернета», посвященный искусственному интеллекту (ИИ). Учебный курс «Основы работы с нейросетями» разъясняет понятие искусственного интеллекта и дает общее понимание, зачем нужен ИИ, в каких областях экономической и производственной деятельности его используют, а также чем он может быть полезен в повседневной жизни. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Всего за время существования проекта уже выпущены базовый курс компьютерной грамотности для начинающих обучение с нуля и 12 модулей расширенного курса для пользователей, настроенных на более глубокое изучение отдельных тем.

В материалах нового курса подробно разобрана работа с несколькими наиболее популярными нейросетями, описаны их функционал и отличительные особенности, а также даны рекомендации по правильному формированию запросов нейросети (созданию промптов). Кроме того, описаны различия в алгоритмах работы на компьютере и смартфоне. Изучив материалы модуля, слушатели научатся использовать ИИ для создания и редактирования текстов, выполнения переводов с иностранных языков, быстрого краткого пересказа больших текстов, создания и обработки изображений, презентаций, видеороликов.

Впервые «Ростелеком» изменил порядок публикации нового модуля программы «Азбуки»: учебные материалы были размещены вначале на блог-платформе «Дзен» в канале «Азбука интернета», позже они появятся на сайте проекта. В дальнейшем планируется более широкое использование социальных сетей. В частности, «Ростелеком» синхронизирует размещение материалов: на канале «Азбука интернета» в «Дзене» будут выложены ранее созданные модули и базовый учебник, а сайт — дополнен модулем «Основы работы с нейросетями».

Наталья Шушлина, руководитель проекта «Азбука интернета»: «“Азбука интернета” — проект живой и актуальный. Материалы регулярно обновляются, разработчики учебных курсов постоянно следят за современными трендами и потребностями аудитории. С помощью “Азбуки” старшее поколение может как освоить компьютер с нуля, так и углубить свои знания, например, научиться создавать видеоролики с помощью искусственного интеллекта. Наш проект поддерживает связь времен и поколений: в частности, в настоящее время в разработке находится специальный модуль “Поиск информации о героях Великой Отечественной войны с помощью интернета”. Этот курс поможет освоить алгоритмы поиска пропавших без вести родственников или разыскать недополученные военные награды. С помощью ИИ также можно создать открытку или видеопоздравление с Днем Победы родственникам, для которых это не просто история, а часть их собственной жизни. В течение всего 2025 г. “Ростелеком” также запланировал множество мероприятий, посвященных знаменательной дате — 80-летию Победы».