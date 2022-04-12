Разделы

Бизнес Кадры
|

«Ростелеком» и ПФР подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств». В материалах курса подробно рассказано о развитии портала госуслуг, их цифровой трансформации и наиболее популярных сервисах.

Большое внимание в новом курсе уделено обзору мобильных приложений госуслуг и Единой государственной информационной системы социального обеспечения, способам регистрации в них, получению информации об оформлении полагающихся льгот и выплат онлайн. В модуле также рассказывается о том, как получить справки о недвижимости из Росреестра, Реестра залогов и Бюро кредитных историй, информацию о программах реабилитации. Впервые в программе «Азбука интернета» разбираются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный комплект материалов и все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022
CNews Analytics

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 г. соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель партнерства — облегчить пожилым гражданам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие

В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года

Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах

Российский искусственный интеллект остается без специалистов. Профильные кадры уже за границей, а вузы не умеют обучать новых

Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»