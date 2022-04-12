«Ростелеком» и ПФР подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств». В материалах курса подробно рассказано о развитии портала госуслуг, их цифровой трансформации и наиболее популярных сервисах.

Большое внимание в новом курсе уделено обзору мобильных приложений госуслуг и Единой государственной информационной системы социального обеспечения, способам регистрации в них, получению информации об оформлении полагающихся льгот и выплат онлайн. В модуле также рассказывается о том, как получить справки о недвижимости из Росреестра, Реестра залогов и Бюро кредитных историй, информацию о программах реабилитации. Впервые в программе «Азбука интернета» разбираются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный комплект материалов и все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

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Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 г. соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель партнерства — облегчить пожилым гражданам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.