Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183805
ИКТ 14292
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26275
Персоны 78974
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Unigine Юниджайн

Unigine - Юниджайн

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 «Группа Астра» и разработчик промышленного софта Rubius заключили соглашение о партнерстве 1
30.11.2023 Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL 1
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 1
19.01.2012 Oil Rush. Видео 1
22.11.2011 Дата выхода Oil Rush 1
24.08.2011 Oil Rush. Скриншоты 2
09.08.2011 Oil Rush. Видео 2
29.07.2011 Oil Rush. Видео 2
03.09.2010 OilRush - новая российская стратегия 2
25.04.2008 Опубликована программа Томской конференции по СПО 1
08.04.2008 17 мая в Томске откроется конференция «СПО: разработка и внедрение» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Unigine и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12439 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 1
Adobe Systems 1563 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
inDriver 17 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
IntelliBoard 1 1
DEVAR 5 1
RedHelper 19 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 237 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 7 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 73 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
WeWork 6 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 38 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3300 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17645 7
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1467 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3062 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33148 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7995 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12106 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1453 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7216 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1023 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1366 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3268 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1983 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1199 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 894 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5840 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9457 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 122 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 160 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4758 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 463 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 889 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 404 1
Linux OS 10665 9
Microsoft Windows 16149 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4078 4
Microsoft DirectX 716 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 2
Samba 149 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 4 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 599 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 814 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1196 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Epic Games - Unreal Engine 322 1
Pure Storage Evergreen - СХД 24 1
Adobe Premiere 113 1
Adobe After Effects 69 1
Apache Harmony 10 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1438 1
FreePik 1308 1
Смирнов Алексей 249 1
Чачава Александр 111 1
Корнеев Виктор 3 1
Буйлина Наталья 1 1
Ванюков Сергей 1 1
Новоселов Леонид 1 1
Синьков Кирилл 63 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 979 7
Мировой океан - World Ocean 518 4
Россия - РФ - Российская федерация 153638 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 2
Россия - СФО - Новосибирск 4566 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 950 2
Украина - Киев 1137 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53035 1
Европа 24533 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18295 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2519 1
Америка Латинская 1865 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9824 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6117 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5395 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1194 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2234 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17121 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 689 1
Энергетика - Energy - Energetically 5412 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 193 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 84 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 166 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще