Unigine Юниджайн
УПОМИНАНИЯ
|19.09.2025
|«Группа Астра» и разработчик промышленного софта Rubius заключили соглашение о партнерстве 1
|30.11.2023
|Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL 1
|19.02.2020
|LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 1
|19.01.2012
|Oil Rush. Видео 1
|22.11.2011
|Дата выхода Oil Rush 1
|24.08.2011
|Oil Rush. Скриншоты 2
|09.08.2011
|Oil Rush. Видео 2
|29.07.2011
|Oil Rush. Видео 2
|03.09.2010
|OilRush - новая российская стратегия 2
|25.04.2008
|Опубликована программа Томской конференции по СПО 1
|08.04.2008
|17 мая в Томске откроется конференция «СПО: разработка и внедрение» 1
Unigine и организации, системы, технологии, персоны:
|Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 73 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
|WeWork 6 1
|Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 38 1
|Смирнов Алексей 249 1
|Чачава Александр 111 1
|Корнеев Виктор 3 1
|Буйлина Наталья 1 1
|Ванюков Сергей 1 1
|Новоселов Леонид 1 1
|Синьков Кирилл 63 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
