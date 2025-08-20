Обновлена инфраструктура разработки платформы Tessa

Компания «Синтеллект» обновила инфраструктуру разработки Tessa, используя открытые технологии на базе OpenStack и Ceph. Теперь разработка и тестирование платформы, а также проектных решений на ней, стали быстрее и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

В эпоху цифровой трансформации одним из ключевых требований к платформам по управлению документами и процессами становится способность адаптироваться и масштабироваться вместе с бизнесом. Крупным предприятиям особенно необходимы оперативные доработки системы и возможность быстро протестировать новую функциональность. Чтобы увеличить скорость и эффективность разработки как самой платформы, так и проектных решений на базе Tessa, «Синтеллект» обновил технологический инструментарий для сборки.

В основе обновленной инфраструктуры — облачная платформа OpenStack и распределенная система хранения Ceph, которая выступает единым хранилищем данных. Программно-определяемое хранилище (SDS) на базе Ceph сочетает высокую скорость обработки данных и устойчивость к сбоям, а облачная платформа OpenStack позволяет управлять виртуальными машинами и вычислительными ресурсами. Система разделяет данные на «горячие» (SSD для быстрого доступа) и «холодные» (HDD для архивного хранения), оптимизируя затраты на обслуживание. Openstack обладает необходимым функционалом и API для интеграции с внутренними системами, обеспечивая таким образом технологический запас по развитию инфраструктуры разработки продуктов компании на перспективу.