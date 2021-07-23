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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и платформы СЭД Tessa для оптимизации бизнес-процессов

«Синтеллект» и «Ред софт» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов – платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa и операционной системы на основе ядра Linux «Ред ОС 7.3».

Tessa – высокопроизводительная платформа управления документами и бизнес-процессами, флагманский продукт российской компании «Синтеллект» (Syntellect). Tessa получила признание как универсальное и гибкое решение для автоматизации бизнес-процессов и документооборота среди корпоративных пользователей.

«СЭД Tessa входит в число лучших отечественных платформ для управления документами и бизнес-процессами. Расширение совместимого с «Ред ОС» программного обеспечения с целью диверсификации доступных заказчику комплексных отечественных решений – одна из наших главных задач, выполнение которой возможно благодаря выстраиванию крепких и долгосрочных связей с партнерами», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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