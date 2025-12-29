Вышел новый релиз платформы TESSA 4.2

Вышел новый релиз платформы TESSA 4.2. Разработчики сосредоточились на развитии интеллектуальных возможностей платформы, ее адаптивности и безопасности. Система стала умнее, а разработка проектных решений — быстрее. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

ИИ-ассистент: персональный помощник в системе

Встроенный искусственный интеллект стал в TESSA 4.2 полноценным помощником. Это не просто новая функциональность, но принципиально новый уровень взаимодействия с системой, где возможности больших языковых моделей объединяются с запросами к бизнес-логике проектного решения.

Пользователю достаточно написать сообщение в чат в свободной форме:

– «Оформи заявку на отпуск с 10 по 20 июня и настрой замещение» — ассистент создаст и отправит на согласование заявку, сверившись с графиком отпусков, а также предложит заместителей на это время;

– «Найди договор с клиентом «Солнечный ветер» и выдели ключевые условия» — найдет документ, проанализирует его и предоставит краткую справку;

– «Создай вежливый ответ на письмо от Ивана Петрова» — сгенерирует текст, учитывая содержание поступившего письма, а также корпоративный стиль;

– «Уточни сумму договоров за 3 квартал» — найдет нужные документы и выполнит вычисления.

Ассистент понимает контекст, анализирует прикрепленные файлы и выполняет задачи в системе по запросу пользователя. Решение поддерживает работу с основными LLM-моделями, включая возможность развертывания в закрытом контуре для компаний с повышенными требованиями к защите данных.

Одним из ключевых плюсов также является способность искусственного интеллекта осуществлять полную автоматизацию сквозной обработки документов: классифицировать, извлекать из них необходимые атрибуты (даты, суммы, реквизиты), выполнять сверку договоров с утвержденными чек-листами и решать множество других задач. Технология заменяет традиционные дорогостоящие решения по оптическому распознаванию символов (OCR), значительно ускоряя бизнес-процессы и повышая точность обработки информации.

Мобильное приложение TESSA

Рабочие процессы теперь всегда под рукой: мобильное приложение TESSA Mobile Client открывает доступ ко всей функциональности платформы для работы с задачами, документами и согласованиями. Для защиты данных доступен вход по PIN, отпечатку пальца или Face ID. Разработчикам добавлена возможность работать с несколькими серверами (например, тестовым и рабочим) и быстро переключаться между ними.

Центр файлов: защищенное корпоративное хранилище

В TESSA 4.2 появилось умное корпоративное хранилище с гибкой системой управления доступом. Каждый сотрудник получает персональное пространство для работы с документами с возможностью делиться ссылками на файлы или папки с коллегами. При этом пользователь самостоятельно определяет уровень прав: например, «только чтение» или «полное редактирование».

Конструктор процессов — теперь часть веб-клиента TESSA

Теперь конструктор бизнес-процессов полностью интегрирован в веб-клиент TESSA. Это исключает необходимость установки отдельного ПО («толстого» клиента), который больше не поставляется с системой. Сохраняя всю техническую мощь, интерфейс конструктора значительно улучшен: он стал интуитивно понятным даже для новичков. Настройки элементов выполняются через PropertyGrid, а все доступные действия собраны в удобный инвентарь.

Конструктор форм: создавайте макет карточки в режиме реального времени

Визуальный WYSIWYG конструктор форм — часть low-code инструментария, созданного для аналитиков и разработчиков. С его помощью можно быстро добавлять новые поля в карточки, не прибегая к сторонней разработке. Конструктор работает в режиме реального времени: администратор видит итоговый внешний вид карточки, одновременно управляя ее свойствами.

Поддержка CAdES-A

В TESSA 4.2 добавлена поддержка электронной подписи CAdES-A — специального формата, который добавляет к обычной подписи специальные архивные штампы времени, гарантирующие ее юридическую значимость на очень долгий срок (более 15 лет), даже после истечения срока действия сертификата. Это достигается за счет фиксации состояния подписи в момент подписания (статус сертификата, дата/время) и последующего «перештамповывания» с продлением срока действия, что критически важно для долгосрочного хранения документов в СЭД.

Дополнительные возможности для повседневной работы

Светлая тема: чтобы работа в системе стала приятнее, реализован популярный запрос от пользователей. В TESSA 4.2 появилась свежая светлая тема и подборка разнообразных фонов для персонализации — от умиротворяющих пейзажей со снегом, лесом и горами до абстрактных текстур.

Расширенные контакты: в карточках пользователей теперь можно указывать любые мессенджеры, а во всплывающих окнах (например, при наведении на сотрудника) отображается вся актуальная информация.

Фильтрация по колонкам: появилась привычная для пользователей Excel возможность быстрой фильтрации данных в любом представлении одним кликом по заголовку колонки.