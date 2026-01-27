Разделы

Подписывайте документы с «Госключ» прямо в TESSA: новая интеграция

В рамках интеграции в TESSA реализован сквозной процесс подписания, исключающий необходимость ручного переключения пользователя между различными сервисами. Документы, созданные или загруженные в TESSA, направляются на подписание непосредственно в личный кабинет «Госключ» пользователя. Система поддерживает оба формата подписи: усиленную квалифицированную (УКЭП) и усиленную неквалифицированную (УНЭП), которые используются в зависимости от юридических требований конкретного документа. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

Начиная с релиза 4.1 пользователям доступна новая интеграция. Механизм интеграции обеспечивает гибкость: отправку документа в «Госключ» можно встроить в любой бизнес-процесс платформы — согласование договоров, утверждение отчетности или внутренние регламенты. После завершения процедуры подписания в «Госключ» электронная подпись автоматически поступает в TESSA и прикрепляется к соответствующему документу.

Ключевое преимущество решения — для физических лиц выпуск и использование электронной подписи через «Госключ» является полностью бесплатным, что позволяет значительно снизить издержки на организацию юридически значимого документооборота с клиентами и партнерами.

Кроме этого, функциональность позволяет усилить безопасность проектного решения, сократить трудозатраты и исключить ошибки при ручной обработке файлов. Интеграция доступна начиная с релиза TESSA 4.1.

«Госключ» — государственная информационная система, предназначенная для создания и хранения сертификатов усиленной электронной подписи (УКЭП и УНЭП) в защищенном облаке. Интеграция с системой позволяет присваивать электронным документам, создаваемым в TESSA, юридическую силу, без использования бумажных оригиналов.

