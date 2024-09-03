Подтверждена совместимость платформы TESSA и СУБД Tantor

«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Синтеллект» завершили цикл тестирований, в ходе которых была подтверждена совместимость СЭД/ECM-платформы TESSA с СУБД Tantor. По результатам испытаний компании подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Tantor - это система управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга. СУБД Tantor работает в задачах транзакционной и смешанной нагрузки, позволяет полноценно мигрировать с решений иностранных вендоров, содержит многочисленные улучшения и оптимизации ядра, дополнительные модули и программы.

Совместимость ИТ-продуктов позволяет рынку достичь более высокой эффективности в обработке и анализе данных, обеспечивая пользователям возможность интеграции аналитических инструментов с управлением данными, что в свою очередь улучшает производительность бизнес-процессов и способствует принятию более обоснованных решений. Корректная работа платформы TESSA и СУБД Tantor снижает затраты на внедрение новых технологий и упрощает обучение сотрудников.

Оба ИТ-решения зарегистрированы в Реестре российского ПО Минцифры России и подходят для решения задач импортозамещения.

«Новая интеграция TESSA с решением СУБД Tantor позволит еще большему количеству российских компаний успешно решить задачи импортозамещения в области автоматизации документо-ориентированных процессов организации с соблюдением требований к разработке безопасного программного обеспечения», — сказала Юлия Галлямова, руководитель отдела продуктовых решений «Синтеллект».

«В условиях растущего спроса на комплексные ИТ-решения отечественного производства, взаимная совместимость продуктов становится ключевым фактором их успешной интеграции. Мы активно сотрудничаем с ведущими игроками рынка, включая вендоров документооборота, поскольку автоматизация этого процесса — важный и сложный этап для любой компании. Объединение усилий вендоров создаст значительное преимущество для клиентов, позволяя им с легкостью переходить на отечественные решения через интеграцию, которая поможет решать несколько задач одновременно», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».