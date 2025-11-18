Новое мобильное приложение TESSA

Компания «Синтеллект» представляет новое мобильное приложение для платформы управления документами и бизнес-процессами TESSA. Об этом CNews сообщили представители «Синтеллект».

Рабочие задачи теперь всегда под рукой: мобильное приложение TESSA Mobile Client открывает пользователям доступ ко всей функциональности платформы для работы с задачами, документами и согласованиями. Этот шаг завершает формирование целостной и гибкой рабочей среды TESSA, которая адаптируется под уникальные сценарии использования каждого клиента.

Особенности нового приложения

Все возможности TESSA в адаптивном дизайне: документы, задания, согласования и любые другие действия в системе.

Мобильность без ограничений: пользователи могут назначать исполнителей, прикреплять файлы прямо из телефона, в том числе фотографии с камеры, и мгновенно отправлять их в карточки заданий

Обмен документами через email и мессенджеры, Безопасный вход по PIN, отпечатку пальца или Face ID.

Новое приложение стало вторым мобильным продуктом в экосистеме TESSA. Ранее был выпущен TESSA Assistant, предназначенный для подписания документов электронной подписью.

Скачать TESSA Mobile Client можно в App Store (для iOS) и Google Play (для Android).