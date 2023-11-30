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Подтверждена совместимость мобильного приложения Tessa Assistsnt и устройств «Рутокен»

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Синтеллект», вендор платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa, провели испытания и подтвердили корректную совместную работу устройств токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в мобильном приложении Tessa Assistsnt. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Tessa Assistsnt — новое мобильное приложение для работы с юридически значимым электронным документооборотом. С его помощью можно подписывать документы электронной подписью, просматривать необходимую информацию и проверять уже подписанные документы прямо с экранов мобильных устройств iOS и Android. Приложение является частью экосистемы Tessa, объединяющей решения в области электронного документооборота и управления бизнес-процессами.

Специалисты компаний «Актив» и «Синтеллект» проверили на совместимость токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» флагманской линейки активных ключевых носителей, а также ряд других устройств «Рутокен» в мобильном приложении Tessa Assistsnt для работы с электронным документооборотом. По результатам тестирования стороны подписали сертификат, подтверждающий совместимость.

Использование смарт-карт и USB-токенов «Рутокен» в мобильном приложении Tessa Assistsnt делает удобной работу с документами на мобильных устройствах и дает возможность подписывать их буквально на ходу электронной подписью (в том числе и квалифицированной), записанной в защищенной PIN-кодом памяти устройства. Кроме того, поддержка в приложении Tessa Assistsnt виртуального ридера «Hутокен VCR» позволяет подписывать электронные документы на iPad с помощью смарт-карт и токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». При этом в качестве NFC-считывателя используется iPhone пользователя.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — принципиально новая линейка USB-токенов и смарт-карт для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах. Продукты линейки являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК.

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Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции Компании «Актив»: «Безопасность и удобство операций в приложениях на мобильных устройствах должны быть столь же высокого уровня, как и при работе на стационарных компьютерах. Вместе с коллегами из "Синтеллект" мы интегрировали работу активных ключевых носителей линейки "Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" в приложение Tessa Assistsnt, поддержав тем самым стремление нашего партнера предоставить пользователю наиболее удобные для работы вне офиса версии платформы Tessa».

Олег Назарько, главный архитектор «Синтеллект»: «Выпуск мобильного приложения стал логичным продолжением нашего стремления как вендора предоставить пользователям Tessa наиболее удобный способ подписания документов юридически значимой электронной подписью на любых мобильных устройствах, в том числе тех, на которых обычно это сделать проблематично. Вместе с нашим технологическим партнером компанией «Актив» мы позаботились о том, чтобы приложение поддерживало самые разные форм-факторы токенов: от стандартных USB или смарт-карт c NFC до bluetooth-устройств. Все это позволит руководителям организаций полноценно управлять документами и процессами, где бы они не находились, соблюдая при этом самые высокие стандарты цифровой безопасности».

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