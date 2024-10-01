Разделы

ИТ в банках Импортонезависимость
|

Коммерцбанк автоматизирует валютный контроль на платформе Tessa

Коммерцбанк выбрал платформу Tessa для автоматизации процессов обработки документов по валютным операциям.

АО «Коммерцбанк (Евразия)» — российская кредитно-финансовая организация, специализирующаяся на обслуживании корпоративных клиентов. В компании реализуют подход непрерывного совершенствования ИТ-инфраструктуры путем использования сквозных цифровых технологий. Один важных этапов этого процесса — внедрение готового модуля для обработки документов по валютным операциям на платформе Tessa от российского разработчика «Синтеллект». Технические характеристики Tessa получили высокую оценку в рамках пред-проектных тестирований и позволят банку эффективно обрабатывать потоки документов, сводя к минимуму риски неисполнения требований регулирующих органов, а также обеспечат импортонезависимость от иностранного софта для достижения технологического суверенитета.

Новое решение призвано автоматизировать ведение всего перечня документов в рамках валютных контрактов и кредитных договоров, а также сделок по ним. Это процессы получения и обработки справок о подтверждающих документах, сведений об операциях, проверка платежей и ведение переписки с клиентом непосредственно из окна системы. В Tessa настроены рабочие места нескольких типов — customer service, лоро-ностро и бэк-офис.

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?
Маркет

Все операции в рамках рабочего места реализуются по принципу «единого окна», без необходимости переключаться между разными системами. При поступлении нового запроса система автоматически сформирует электронное досье клиента. Если ответственный сотрудник откажет в принятии документа, то выявленные нарушения по документу зафиксируются (список нарушений включен в справочник системы), а система автоматически подготовит и отправит клиенту форму отказа с указанием причин. Для обеспечения дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта предусмотрена интеграция решения с платформой Digital2Go.Corporate от разработчика BSS.

Проект выполняет компания «Синтеллект» — вендор платформы Tessa.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Arenadata создает независимый open source-проект на базе Greengage DB

Новый способ обмануть россиян. Мошенники стали чаще похищать деньги, попросив обновить приложение

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: