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Разработчики СЭД Tessa заявили о поддержке своих продуктов вне зависимости от санкций

Сейчас, когда ситуация на ИТ-рынке непростая, особенно важным является возможность продолжать свою работу вне зависимости от санкций и политических решений. Компания «Синтеллект» более 15 лет занимается разработкой и внедрением решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов. В компании заявляют, что могут гарантировать выполнение всех функций разработанного ими программного обеспечения в обычном режиме.

Tessa — полностью отечественное программное обеспечение и не зависит от санкций. Среди учредителей и собственников ООО «Синтеллект» нет иностранных граждан или иностранных юридических лиц, это на 100% российская компания. С 2016 г. СЭД Tessa находится в реестре отечественного ПО Минцифры России.

В качестве базовых технологий в Tessa используется платформа с открытым исходным кодом .NET (.NET Core) и свободная СУБД PostgreSQL.

Платформа успешно функционирует с альтернативными офисными приложениями (в том числе «Р7-офис», LibreOffice, AlterOffice).

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Кроме того, полнофункциональный кросс-платформенный веб-клиент позволяет обеспечивать пользователям доступ ко всем функциям Tessa вне зависимости от вида устройства и используемой операционной системы.

Технологическими партнерами компании являются российские компании-производители операционных систем ALT Linux, Astra Linux, «Ред ОС», Alter OS и др. Tessa эффективно использует аппаратные ресурсы и предъявляет низкие требования к серверным мощностям, что чрезвычайно важно в условиях трудностей в приобретении оборудования.

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