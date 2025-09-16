Новый модуль: конструктор информационных панелей TESSA

Компания «Синтеллект» представила новый модуль — «TESSA Конструктор информационных панелей». Это инструмент, с помощью которого администраторы системы могут самостоятельно, без привлечения программистов, создавать и настраивать индивидуальные рабочие панели, превращая сложные массивы данных в наглядные и интерактивные дашборды. Об этом CNews сообщили представители «Синтеллект».

Оперативный доступ к данным и удобная аналитика являются одними из ключевых требований к информационным системам для современного бизнеса. Новый конструктор TESSA отвечает этому запросу, позволяя визуализировать любые данные из СЭД в виде интерактивных панелей.

Наполнение информационных панелей адаптируется под конкретные бизнес-задачи: от контроля входящей документации и мониторинга этапов согласования до управления задачами и процессами. Данные на панелях обновляются в реальном времени, обеспечивая принятие управленческих решений на основе актуальной информации.

Ключевые особенности конструктора

Гибкость и простота настройки: администраторы системы могут создавать неограниченное количество панелей, комбинируя настраиваемые плитки под конкретные бизнес-задачи. Для быстрого старта доступно более пяти типовых шаблонов.

Самостоятельное администрирование: для создания панели необходимо лишь выбрать или создать представление в системе. Привлечение программистов не требуется.

Динамические данные в реальном времени: все плитки отображают актуальные показатели, с динамическим подсчетом данных.

Аналитика: умные фильтры и предустановленные параметры позволяют анализировать данные без долгой ручной обработки.

Интеграция с внешними системами: возможность быстрого перехода по ссылкам на сторонние ресурсы и документы прямо с дашборда.

«Конструктор информационных панелей — это еще один шаг к созданию персонального рабочего пространства в TESSA, — отметила Юлия Яковлева, руководитель отдела продуктовых решений «Синтеллект» — Теперь каждый руководитель или специалист может получить именно ту информацию, которая важна ему, в максимально удобном и наглядном виде — будь то диаграмма, график или список».