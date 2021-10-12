«Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King

Компания «Юниксофт», сертифицированный партнер Syntellect, приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в сети ресторанов Burger King.

В 2021 г. в сети ресторанов Burger King было принято решение о смене текущей системы электронного документооборота и переходе на платформу управления документами и бизнес-процессами Tessa. В качестве системного интегратора и поставщика решения СЭД выступает сертифицированный партнер разработчика платформы - компания «Юниксофт».

В объем проекта по автоматизации включена настройка стандартных, базовых функций типового решения СЭД Tessa, а также ряд дополнительных функциональных модулей: работа с закупочной документацией, автоматизация работы с первичной документацией, формирование электронного архива документов.

В рамках первого блока будет автоматизирована работа с организационно-распорядительной документацией. При этом планируется, что к процессу перехода на автоматизированный документооборот будут подключены как сотрудники офиса, так и менеджеры ресторанов, с целью обеспечения безбумажного электронного документооборота.

Платформа Tessa имеет функциональные возможности в базовой поставке, позволяющие избежать незапланированных расходов на дополнительные модули и лицензии продукта. Преимуществами Tessa стали быстродействие, невысокие требования к оборудованию и каналам связи, отсутствие необходимости привлечения на проект большого количества ресурсов со стороны компании. При выборе решения также оценивались история и перспективы развития платформы Tessa: динамика развития продукта, соответствие требованиям рынка, четкость и одновременно гибкость вендора относительно будущих планов.