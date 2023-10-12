TESSA 4.0 – новый дизайн и новые возможности

Компания «Синтеллект» объявляет о выпуске нового релиза платформы управления документами и бизнес-процессами TESSA 4.0. Релиз TESSA 4.0 реализовал более 600 новых возможностей, объединяющих в себе современные тенденции рынка ECM/BPM/CSP-систем.

Визитной карточкой нового релиза стал новый дизайн. Речь идет о полной переработке концепции UI/UX платформы: на смену всплывающим боковым панелям пришло полноценное меню с контекстным поиском, появились новые темы интерфейса, новые табличные представления, была полностью переработана мобильная верстка, появилась поддержка эмодзи в текстовых сообщениях и др.

Среди новых прикладных возможностей TESSA 4.0 стоит выделить: встроенный модуль распознавания документов (OCR), который позволяет распознавать скан-образы бумажных документов для извлечения данных, организации контекстного поиска и быстрого заполнения атрибутивных данных; встроенный редактор PDF для добавления текста, комментариев, форм, аннотаций, подписей, печатей и штампов в документы PDF; встроенный почтовый клиент для приема и отправки корреспонденции от различных пользователей непосредственно из TESSA; веб-редактор текста документов, интегрированный с «Р7-офис» для одновременной многопользовательской работы с документами непосредственно из СЭД; новое мобильное приложение TESSA ASSISTANT для электронной подписи с мобильных устройств; поддержку меток/тегов для любых объектов системы с возможностью предоставления доступов и групповой работы над объектами с заданным набором меток; поддержку множественных календарей.

TESSA 4.0

В TESSA 4.0 реализована новая подсистема управления доступом и работе с заданиями, которая позволит обеспечить неизменно быструю работу прикладных решений с ролевой моделью любой сложности.

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Добавлен ряд новых возможностей для администраторов и разработчиков решений на платформе, в том числе связанных с отладкой, расширенными счетчиками производительности, автоматическим мониторингом и обнаружением новых компонентов платформы.

«Новый релиз TESSA 4.0 – это результат почти двухлетней работы нашей команды: разработчиков, аналитиков, тестировщиков и дизайнеров — больших профессионалов своего дела. TESSA не просто получила новый дизайн, изменения коснулись многих внутренних механизмов работы платформы. Уверен, что наши заказчики смогут по достоинству оценить новую версию платформы, ведь при ее разработке мы опирались на реальный опыт взаимодействия с крупнейшими компаниями из различных сегментов рынка. Многие найдут в новом релизе ответы на свои запросы и пожелания. А наша работа, разумеется, продолжается. В проработке у нашей команды находится масса всего нового, что-то еще только на уровне идеи, а что-то уже реализовано в виде готового прототипа или части проектного решения. А это значит, что впереди нас ждут новые релизы и новые возможности» — сказал Олег Назарько, главный архитектор платформы TESSA.