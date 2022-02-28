Банк «Открытие»: уникальный проект на платформе Tessa

Банк «Открытие» и компания «Синтеллект» успешно завершили проект по внедрению системы хранения электронных досье клиентов банка и вспомогательной ECM-подсистемы для хранения разнопланового контента на платформе Tessa.

В банке «Открытие» официально завершился крупнейший проект по внедрению ECM/BPM-решения на базе платформы Tessa.

В рамках проекта было сформировано централизованное хранилище уникальных электронных досье клиентов (ЭДК) банка – юридических и физических лиц, а также электронных досье под каждый вид банковского продукта (в том числе расчетно-кассовое обслуживание и кредитные продукты) разработана структура досье и правила его наполнения, автоматизированы и оптимизированы бизнес-процессы прохождения этапов верификации и жизненного цикла документов, обеспечено сохранение версионности документов.

Следующим важным результатом проекта является не имеющий аналогов в других банках блок функциональности по направлению «Валютный контроль», реализованный по принципу собственной закрытой экосистемы. Блок включает в себя сквозной процесс постановки на учет валютных контрактов/кредитных договоров и их сопровождение, рабочее место валютного контролера, построение отчетности, интеграционный обмен со всеми необходимыми в работе ИТ-системами.

Кроме того, в рамках проекта была реализована новая подсистема управления хранением и логистикой бумажных документов, которая не только оптимизирует работу сотрудникам архива, но и исключает высокие операционные риски по утере оригиналов документов.

И, наконец, запущен в эксплуатацию блок Tessa ECM – универсальное хранилище данных для различных систем, эксплуатируемых в инфраструктуре банка.

Tessa интегрирована с множеством других банковских систем, в том числе общесистемный справочник, справочник клиентов, внешние сервисы проверки клиента, CRM ЮЛ, кредитный конвейер ЮЛ, основной АБС ЮЛ, АСВКБ, единое фронтальное решение ФЛ с системами дистанционного банковского обслуживания. Часть вышеперечисленных систем перешла на хранение своего контента в Tessa ECM. Выполнена миграция данных досье из нецелевых систем банка (система учета бумажных досье, файловое хранилище).

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Общая продолжительность проекта составила почти 3 года.

Реализация единой системы хранения электронного досье позволила значительно снизить эксплуатационные расходы, сократить время на выполнение критичных бизнес-процессов и вывести из эксплуатации нецелевые системы, тем самым повысить лояльность клиентов банка и качество внутреннего сервиса. Появилась возможность повторно использовать документы клиента между различными сделками, сократилось время на поиск документов, их переоформление, минимизированы риски выставления штрафных санкций за несвоевременные ответы по запросам госорганов. Переход на единое ПО в будущем значительно сократит стоимость владения ИС в банке за счет миграции документов из 4 нецелевых систем и выводом их из эксплуатации.

Пользователи отмечают удобство единой системы, объединяющей в себе всю информацию по клиентским и продуктовым досье: доступ к необходимой информации и сервис поиска стали существенно быстрее, современный и комфортный интерфейс системы позволяет настроить систему под индивидуальные предпочтения.

«Наверное, только к концу проекта мы поняли, насколько амбициозным он получился, с учетом участия в нем всех бизнес линий, – комментирует завершение проекта Светлана Емельянова, руководитель операционного блока, член правления Банка «Открытие». – За три года мы не только внедрили и протестировали новую систему хранилища электронных и учета бумажных документов в банке, но и одни из первых выстроили на ее базе сквозные процессы. Процессы, которые стартуют с оформления операции на фронт-линиях или ДБО, и заканчиваются уничтожением документов в архиве. Создали рабочие места сотрудников ОБ по открытию и сопровождению счетов РКО, верификации кредитной документации».

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«Проект в банке «Открытие» наиболее полно раскрывает потенциал платформы Tessa – реализован целый комплекс сложных разноплановых, в том числе специализированных профильных решений для одного из крупнейших банков страны, объединенных на базе единой платформы. Реализованные решения тесно интегрированы с инфраструктурой банка и достойно справляются с высокими нагрузками, при этом платформа сохраняет устойчивый потенциал для дальнейшего развития, как с точки зрения реализации новых решений, так и с позиции роста нагрузки на существующие. Полагаю, мы по праву можем гордиться этим проектом», – прокомментировал проект Павел Каштанов, генеральный директор компании «Синтеллект».