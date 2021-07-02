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Интеграция российского ПО «Р7-Офис» и СЭД TESSA

Новый релиз СЭД Tessa предложил пользователям востребованную возможность — интеграцию платформы «Р7-Офис» в качестве онлайн-редактора офисных документов. Доступ к средствам редактирования осуществляется через веб-версию СЭД Tessa. Теперь нет необходимости выгружать документы из системы для работы во внешних редакторах.

Ранее, для работы с онлайн-документами через браузер, пользователю приходилось вручную переносить документ из СЭД в онлайн-редактор и обратно, что делало процесс работы с документом трудоёмким, превращая саму идею онлайн-редактирования в неудобный, дополнительный шаг работы.

Интеграция с «Р7-Офис» радикально упрощает весь процесс. Веб-редакторы подгружаются внутри веб-платформы СЭД Tessa, где открывается документ для внесения изменений, а правки сохраняются без лишних действий со стороны пользователя.

С целью обеспечения более высокого уровня безопасности системы, платформа «Р7-Офис» можно развернуть на корпоративном сервере.

«Идея интеграции Р7-Офис в качестве средства предпросмотра и редактирования для веб-версии СЭД Tessa появилась благодаря высокому спросу - все больше пользователей хотят работать с документами в режиме онлайн. В недавнем прошлом было достаточно десктопных приложений, сейчас же наличие онлайн-формата, при работе с документами, является обязательным», - сказал Олег Назарько, главный архитектор платформы СЭД TESSA.

«Интеграция Р7-Офис и СЭД Tessa позволит пользователям полноценно работать с офисными документами в режиме онлайн: облачные редакторы нашей платформы столь же полнофункциональны, как и десктоп версия. Плюс — мы используем сквозное шифрование и, как следствие, пользователь, работая с документами-онлайн, практически не подвергается опасности утечки важных данных», - отметила Наталия Агафонова, генеральный директор компании-разработчика «Р7-Офис».

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