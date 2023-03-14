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Цифровизация
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Группа компаний «Кортрос» расскажет о внедрении платформы TESSA на конференции CNews

Компания СИНТЕЛЛЕКТ, разработчик платформы TESSA, выступит партнером конференции «Эволюция СЭД: насколько эффективны современные отечественные решения», которая состоится 23 марта 2023 г. в Москве. Организатор мероприятия — ведущее деловое издание CNews.

Участники конференции обсудят важные и актуальные для СЭД/ECM-сообщества темы цифровизации бизнеса и импортозамещения, а также познакомятся с успешными кейсами внедрения систем этого класса.

Одним из ключевых спикеров конференции станет Светлана Сафонова, руководитель отдела внедрения СЭД TESSA, ГК «КОРТРОС». Светлана расскажет про мультиплатформенное решение TESSA, реализованное в рамках проекта для строительной компании федерального уровня ГК «КОРТРОС».

«Проект интересен тем, что в масштабах всей компании реализована работа в едином информационном пространстве через универсальный web-клиент TESSA. Сотрудники могут полноценно работать в системе с любых устройств без потери функционала. Платформа стала инструментом планирования достижения ключевых показателей компании — от формирования дорожных карт до постановки задач конкретным исполнителям, а также отслеживания динамики и результата исполнения», – отмечает Светлана Сафонова.

TESSA — это современная и мощная СЭД/ECM/BPM платформа нового поколения для создания высокопроизводительных решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов компаний из различных отраслей и сфер бизнеса. Платформа зарегистрирована в едином реестре российского ПО и успешно заменяет такие зарубежные решения, как Lotus, IBM и многие другие.

СЭД TESSA обладает объемным перечнем возможностей среди подобных систем электронного документооборота и позволяет настраивать расширения и дополнения на всех уровнях. Платформа разработана на базе технологий Open Source, совместима с альтернативными офисными приложениями (такими, как «Р7-офис», LibreOffice, AlterOffice и др.) и работает на российских операционных системах Linux, в том числе Astra Linux, ALT Linux, «Ред ОС», AlterOS.

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Цифровизация

На протяжении всего дня будет работать информационный стенд компании СИНТЕЛЛЕКТ, на котором можно узнать больше про возможности TESSA для решения самого широкого круга задач, пообщаться с разработчиками платформы и задать интересующие вопросы.

Приглашаем к участию в конференции!

Бесплатная регистрация на странице мероприятия.

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