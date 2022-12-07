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ПО EveryTag Virtual Data Room вошло в экосистему «Ред ОС»

Российские разработчики «Эвритег» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения EveryTag Virtual Data Room (ПО EveryTag VDR) с операционной системой «Ред ОС». Решение соответствует требованиям импортозамещения и предназначено для реализации пространства для безопасного обмена документами и их хранения.

EveryTag VDR – российский программный продукт, предназначенный для повышения защищенности документооборота посредством гибкой настройки доступа к файлам и маркировки документов поддерживаемого формата для обеспечения возможности обнаружения источников утечки конфиденциальных документов. ПО EveryTag VDR зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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