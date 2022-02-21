«Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик комплексных ИТ-решений, и Everytag, российский разработчик комплексных решений в сфере информационной безопасности, заключили соглашение о партнерстве.

Продукты компании Everytag направлены на выявление источников утечек конфиденциальной информации и реализации превентивных мер, направленных на контрагентов и сотрудников организаций (для предотвращения утечек). В предлагаемых решениях используется запатентованная технология невидимой маркировки документов.

Директор по технике и технологиям компании «Систематика» Александр Абрамов сказал: «Сотрудничество, основанное на соединении уникального продукта Everytag и опыта экспертов «Систематики», позволит создать конкурентное предложение и кастомизировать его под задачи наших заказчиков. Профессиональное видение и понимание деловых потребностей заказчика, знание специфики различных отраслей специалистами «Систематики» в сочетании с клиентоориентированностью и адаптивностью к изменениям рынка компании Everytag даст импульс развитию бизнеса обеих компаний».

Директор по маркетингу компании Everytag Юлия Демьянчук отметила: «Стратегия компании Everytag строится на эффективном партнерстве. Сотрудничество с «Систематикой» открывает нам возможности для укрепления связей и повышения качества продукта за счет сильного партнера с наработанной экспертизой и расширяет бизнес-границы для выхода на новые рынки».