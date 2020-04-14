«Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний

В российском сервисе для управления бизнесом «Битрикс24» зарегистрировалась компания из Франции, которая стала его 7-миллионным пользователем. Об этом CNews сообщили в компании «1С-Битрикс», которая занимается разработкой сервиса.

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс», сказал: «В этом году большинство компаний оказались в сложной ситуации. Из-за быстрого распространения коронавируса весь бизнес ищет возможность перестроиться на дистанционную работу. Мы учли этот фактор в нашем продукте — с помощью “Битрикс24” можно удобно работать из дома. Это оценили наши клиенты — теперь их 7 млн во всех странах и территориях мира».

«Битрикс24» — решение для управления бизнесом «в режиме одного окна». В платформе собраны сервисы, которые помогают компаниям работать онлайн: CRM, корпоративный мессенджер, конструктор интернет-магазинов и сайтов, сквозная аналитика, контакт-центр, рабочие отчёты.

Интерфейс продукта локализован на 18 языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский (две версии), португальский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди, тайский.

«1С-Битрикс» представила «Битрикс24» 12 апреля 2012 г. В марте 2016 г. в «Битрикс24» зарегистрировались 1 млн компаний. 40% клиентов сервиса находятся на территории России и стран СНГ, 60% — в других странах.

В марте 2020 г. в бесплатном тарифе «Битрикс24» было снято ограничение на число пользователей из-за эпидемии COVID-2019.

2 апреля 2020 г. была представлена новая версия «Битрикс24.Лондон». В ней будут собраны решения, которые помогут компаниям работать во время эпидемии COVID-2019: CRM-магазин, новое мобильное приложение, расширенные видеозвонки, RPA, CRM-терминал.

